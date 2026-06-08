El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

El mercadillo que tradicionalmente se instala los domingos en El Arenal tendrá que cambiar de ubicación por la celebración del Córdoba Live. El montaje para este festival ya ha comenzado y ha impedido a los 250 ambulantes instalarse este domingo en el recinto, por lo que se han tenido que trasladar a Las Lonjas, lo que ha generado indignación en el sector. Los comerciantes denuncian "el maltrato" que ha supuesto la situación porque no habían sido avisados de este cambio y, además, "no existe decreto que lo avale".

Fuentes municipales explican a este periódico que la situación responde a las necesidades de montaje del festival, que ocupa parte del recinto de El Arenal. Según indican, la Policía Local ofreció como alternativa la instalación de los puestos en la avenida de Las Lonjas, la misma solución que ya se adoptó temporalmente el pasado año durante la celebración de los conciertos, por lo que "nada ha cambiado con respecto al año pasado".

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, sostiene que los vendedores se encontraron con la situación por sorpresa cuando acudieron a montar sus puestos a primera hora de la mañana. "Nos hemos levantado como cualquier domingo para hacer nuestra actividad comercial y nos hemos encontrado con que no podíamos montar", lamenta.

Una solución "sobre la marcha"

Torcuato asegura que el colectivo no recibió ninguna comunicación oficial sobre el traslado. "No existe ningún decreto, nosotros hoy teníamos que montar en El Arenal porque era donde nos correspondía una vez terminada la Feria", afirma. Según explica, algunos vendedores incluso llegaron a instalar parte de sus puestos antes de verse obligados a desmontarlos.

El representante de los ambulantes denuncia además el perjuicio económico ocasionado. "Cada vez que nos mueven nos generan pérdidas. Hoy ha sido un día perdido y aproximadamente la mitad de los compañeros ha decidido no montar", señala. A su juicio, el problema no es únicamente el cambio de ubicación, sino la falta de planificación y comunicación. "Si nos hubieran avisado con tiempo, se informa también a la ciudadanía y se organiza todo mejor, porque lo que no puede ser es encontrarnos el problema a las siete de la mañana", ha dicho.

Torcuato describe escenas de gran malestar entre los afectados. "Ha habido familias llorando de impotencia porque nosotros venimos a trabajar, no a crear problemas. Nos hemos tenido que buscar nosotros mismos una solución sobre la marcha para intentar salvar el día", asegura. Por ello, reclama al Ayuntamiento que depure responsabilidades y evite que la situación vuelva a repetirse. "Llevamos más de 40 años celebrando este mercadillo y lo único que pedimos es respeto y que se cuente con nosotros", ha exigido.

El PSOE critica la falta de información por parte del Ayuntamiento

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha calificado de "vergonzoso" lo ocurrido y sostiene que tampoco se informó de ello durante la comisión de comercio ambulante celebrada esta semana. Además, critica que no se haya emitido "ni tan siquiera un decreto" que justificara el cambio de ubicación.

El portavoz socialista considera que esta situación demuestra "una absoluta falta de respeto al comercio ambulante" por parte del gobierno municipal de José María Bellido. Asimismo, reprocha al Ayuntamiento que se haya desplazado a los vendedores que pagan por instalar sus puestos en El Arenal mientras, afirma, "el recinto se cede gratuitamente durante varios meses" para otros usos. "Es una muestra de incompetencia y de falta de respeto hacia los pequeños comerciantes ambulantes", concluye.

Este año el festival será del 19 de junio al 18 de julio con los conciertos de Hombres G, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Chayanne o los festivales I Love Reggaeton y Love the 90's.