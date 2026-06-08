Manuel de la Peña, médico experto en personas centenarias: "La edad biológica de Manuel Benítez 'El Cordobés' es de 60 años, no los 90 que tiene"

Cinco horas le han bastado al reconocido doctor Manuel de la Peña, director de la Cátedra de Corazón y Longevidad y autor del libro Guía para vivir sanos 120 años, para determinar que Manuel Benítez El Cordobés, quinto Califa del Toreo, guarda algunos sencillos secretos de longevidad. Manuel de la Peña pudo visitar la semana pasada en Córdoba a Manuel Benítez, que en la actualidad tiene 90 años, aprovechando su estancia en la capital cordobesa para ofrecer una conferencia en el Círculo de la Amistad precisamente sobre cómo vivir sanos 120 años. Una disertación basada en su experiencia como médico y en las entrevistas a decenas de personas centenarias y supercentenarias de toda España en los últimos años.

El doctor de la Peña no solo conversó con El Cordobés, sino que como cardiólogo que es, le realizó algunas pruebas para confirmar la buena forma física del reconocido torero. A través de una entrevista clínica el célebre diestro, Benítez reveló a Manuel de la Peña que, entre sus costumbres sanas está que mantiene una actividad física continua a lo largo del día.

Otros secretos de su longevidad: estiramientos, caminar y automasajes

El Cordobés le aseguró que realiza estiramientos a cualquier hora del día, camina hacia delante y atrás seis metros (como si estuviera delante del toro), hace ejercicios tipo bicicleta en la cama, se efectúa su automasaje para mejorar la circulación hasta donde le llegan las manos, se levanta y realiza bici estática. Además, a las 10 de la mañana se mete en su piscina de agua fría (que le "gusta más") y después en la de agua muy caliente.

El doctor Manuel de la Peña y Manuel Benítez, con el libro del primero. / CÓRDOBA

Por otro lado, el torero precisó que durante tres años practicó kárate y que cuando esquiaba en el agua cogía el triángulo que le arrastraba con sus dientes. Manuel de la Peña atestigua que Manuel Benítez, que nació el 4 de mayo de 1936 en Palma del Río, se mantiene delgado, con el vientre plano y que es "pura fibra" y recalca que el torero cordobés consume una dieta mediterránea con productos frescos de temporada, donde siempre está presente el aceite de oliva.

Manuel Benítez, una persona "alegre y positiva"

El Cordobés manifestó a este facultativo que duerme del tirón nueve horas, con una dosis mínima de melatonina; que los 87 años aprendió a tocar la guitarra y que le encanta cantar y bailar, hasta tal punto que le interpretó al doctor una canción dedicada a la Virgen que él mismo compuso. Manuel de la Peña remarca que Manuel Benítez "es alegre, positivo y muy inquieto intelectualmente" y que, como la mayoría de los toreros, vive invadido por la fe. "Su mente está activa continuamente, ya que le encanta aprender cosas nuevas y su nuevo propósito es estudiar el comportamiento de los animales. En esta línea, me indicó que le gusta el mono porque está en movimiento continuo y que le encanta a su vez la cigüeña por la serenidad que le transmite y le encanta imitarlos. Solo hago lo que me alimenta”, me siguió contando, subraya de la Peña, quien afirma que la edad biológica de El Cordobés es de 60 años, no los 90 que tiene.

Manuel Benitez 'El Cordobés', la pasada Feria de Mayo, en la plaza de toros de Córdoba, junto al torero Pablo Aguado. / A.J. GONZÁLEZ

El colesterol malo de El Cordobés "estaba perfecto"

Como es habitual en sus entrevistas clínicas, el cardiólogo Manuel de la Peña, observó que el colesterol LDL (colesterol malo) de Manuel Benítez "estaba perfecto", ya que se encontraba por debajo de 70; su tensión arterial era normal (130/70) y su frecuencia cardíaca era también adecuada (67).

Benítez le recordó que a los 86 años sufrió algún síncope, motivo por el cual le tuvieron que implantar un marcapasos en 2025, que tendría que serle reemplazado cuando tenga 96 años. Para tranquilidad del diestro, Manuel de la Peña le explicó que el marcapasos "es un seguro de vida" y que, de hecho en su día, también se le implantó uno a un supercentenario español, Servando Palacín, cuando tenía 109 años.

Manuel Benítez, realizando ejercicio en 2014, en un tentadero. / Ladis

No fuma, ni bebe

Por otro lado, Manuel Benítez le refirió a este cardiólogo que en 2022 sufrió una obstrucción severa de una arteria coronaria, motivo por el que le tuvieron que implantar un stent. A raíz de aquello, mantiene una disciplina férrea con su medicación. Con una gran generosidad, subraya Manuel de la Peña, Manuel Benítez le ha autorizado a revelar sus datos clínicos si con ello ayuda a la comunidad científica a demostrar que la edad no es un obstáculo para curarse ni mucho menos operarse. "Nunca fuma ni bebe alcohol, pero de forma ocasional le encanta tomarse su copa de champán, acompañado de unas gambas de Huelva, como lo hizo para celebrar su encuentro conmigo", incide este experto en longevidad.

Sufrió ocho cogidas graves durante su carrera

No pasó por alto Manuel Benítez, en su entrevista con Manuel de la Peña, que al igual que otros muchos toreros, a lo largo de su carrera como matador sufrió ocho cogidas graves, una de ellas por debajo de la mandíbula, otras por las ingles y piernas, además de recibir otros muchos revolcones y volteretas. De hecho, el diestro de Palma del Río le afirmó a este doctor que "el miedo se quita con valor y ovaciones del público", redundando que disfrutaba mucho cuando salía a hombros después de cortar dos orejas y el rabo, lo que le permitió hacer inversiones muy sensatas que le permiten vivir muy bien".

Manuel Benitez con sus hijos toreros, Julio Benítez y Manuel Díaz. / CÓRDOBA

El Cordobés, un amante de la naturaleza

Por otra parte, este cardiólogo destaca que el Quinto Califa del Toreo "es un amante de la naturaleza" y que cuando cumplió 80 años plantó más de 100.000 olivos en su hacienda de 90 hectáreas en el corazón de Sierra Morena, porque le gusta “respirar el oxígeno filtrado por los árboles”. Manuel de la Peña le trasladó a Manuel Benítez que esta filosofía de vida él la ha definido como "pensar en verde" en su bestseller Guía para vivir sanos 120 años, que Benítez afirma haberse leído varias veces.

En su faceta más personal, El Cordobés le hizo hincapié a este médico que él vive feliz con María Ángeles, su pareja desde hace una década, y que se siente muy orgulloso de sus siete hijos, de los cuales dos son toreros, Julio Benítez y Manuel Díaz El Cordobés. También quiso presumir de que es amigo del alma y compadre de Julio Iglesias, siendo padrino de su hijo Julio.

Manuel Benítez 'El Cordobés', junto a Julio Iglesias. / Juan Carlos de la Fuente

El récord de envejecimiento lo tuvo una mujer francesa, que llegó a 122 años

Tras la entrevista, el doctor De la Peña le regaló a Manuel Benítez un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que tiene 100 años, y le aseguró que, si se lo propone, podría entrar en el club de los supercentenarios, ya que tiene el mismo patrón de conducta y denominador común de todos ellos, gracias a su fuerza de voluntad, disciplina y costumbres sanas.

Por ello, constituye un modelo de resistencia al envejecimiento, al igual que la francesa Jeanne Calment, que a sus 122 años batió el récord mundial de longevidad de la humanidad. El maestro taurino se despidió de este médico diciéndole: "doctor, tú hablas con los ojos”, “somos familia, somos hermanos”, a lo que De la Peña respondió “os quiero con locura y nada nos separará”.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, del que es presidente Manuel de la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad, con más de 350 personas centenarias y supercentenarias estudiadas. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.