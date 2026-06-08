Un juez condena al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a un motorista que cayó por la cera de Semana Santa en la Cruz del Rastro

Nueva sentencia favorable a un demandante por los restos de cera de las procesiones en Córdoba. La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha dado la razón parcialmente a un motorista que se cayó en la Cruz del Rastro a causa de la cera de la Semana Santa que había en el pavimento. Los hechos se produjeron el pasado 15 de abril de 2023, cuando el demandante, R.A.G.M., circulaba con su ciclomotor por la plaza de la capital cordobesa cuando, según su argumento debido a la presencia de cera acumulada en la calzada como consecuencia del paso de procesiones religiosas, perdió el control del vehículo y sufrió una caída que le provocó lesiones y daños materiales. En concreto, el demandante reclamaba al Ayuntamiento de Córdoba 7.016,73 euros y 407,67 euros, respectivamente, al entender que la administración no haber cumplido en forma adecuada su competencia sobre limpieza de la vía.

Qué defendía el Ayuntamiento

El Ayuntamiento, sin embargo, se oponía a la demanda y solicitaba su desestimación, por considerar que no quedaba acreditada la forma de la caída, y que, en cualquier caso, no existió nexo causal entre el servicio público y el daño sufrido. Asimismo, el Consistorio defendía que el demandante no solo era conocedor de la zona, sino que además estaba marcada con una señal de presencia de cera en el pavimento, por lo que debía haber extremado la precaución en la conducción de su vehículo.

Por otro lado, el Ayuntamiento alegaba también que la empresa municipal de limpieza, Sadeco, había llevado a cabo las labores de retirada de cera de las vías públicas tras la Semana Santa, y que, en cualquier caso, "serían los organizadores de las procesiones los que deberían responder de la limpieza de la vía".

Limpieza de cera de Semana Santa en el pavimento. / Manuel Murillo

Fallo del juez

Finalmente, el juez falla parcialmente a favor del demandante y condena al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizarlo con 3.508,36 euros por los daños personales, y de 168,46 euros por los daños materiales, salvo que el demandante aporte factura oficial de reparación, en el plazo de un mes desde la firmeza de la presente, en cuyo caso se le abonará además el IVA que devengue dicha cantidad, más los intereses legales procedentes desde la fecha de la reclamación administrativa.