Investigadores cordobeses lideran un proyecto pionero para desarrollar un fármaco contra un raro tumor cerebral

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este lunes en Córdoba seis ayudas destinadas a impulsar la investigación oncológica y fomentar la retención de talento científico en la provincia. La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), busca reforzar proyectos innovadores y apoyar a investigadores en distintas etapas de su carrera. Una de las investigaciones destacadas que se ha podido beneficiar de estas ayudas se centra en los tumores cerebrales.

Raúl Luque, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Córdoba (UCO) y jefe de grupo en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, ha dado a conocer los avances de su proyecto Una nueva esperanza para los pacientes con oligodendrogliomas, una patología tumoral poco frecuente llamada oligodendroglioma, un tipo de tumor cerebral para el que actualmente existen muy pocas opciones terapéuticas.

La investigación nace de una necesidad real en el hospital Reina Sofía

Su investigación nace de una necesidad real detectada en una paciente operada en el hospital Reina Sofía, que comprobó que no existía ningún fármaco para su enfermedad más allá de la radioterapia y la quimioterapia.

El objetivo de la investigación es identificar nuevas dianas terapéuticas que permitan desarrollar medicamentos para estos pacientes. "Hemos identificado una vía molecular muy prometedora y estamos trabajando en el diseño de una molécula que podría convertirse en un futuro fármaco", explicó.

El estudio tiene un carácter pionero

Carazo ha destacado además el carácter pionero del estudio. "En España somos el único grupo que trabaja en esta línea y, a nivel internacional, solo hemos identificado grupos similares en Francia y Estados Unidos", con los que están colaborando.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de investigación, los resultados obtenidos hasta ahora abren la puerta a futuros ensayos clínicos. "Nuestro objetivo es que este tratamiento ayude a frenar la progresión de la enfermedad y, además, permita que otros fármacos que ahora no funcionan en tumores cerebrales puedan ser eficaces cuando se administren de forma combinada".

El objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia al cáncer del 70%

Durante la jornada de este lunes, celebrada en el Centro de Recepción de Visitantes, el gerente del instituto, Álvaro Granado, ha destacado la importancia de la colaboración entre entidades públicas y privadas para garantizar que los avances científicos lleguen a los pacientes. "La investigación solo tiene sentido si consigue mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer", ha señalado.

Granado ha subrayado además el papel del Imibic como instituto acreditado por el Instituto de Salud Carlos III y valoró la contribución de la AECC a través de proyectos y becas que permiten atraer y mantener investigadores en Córdoba. "Lo importante son las personas que hacen posible la investigación y su compromiso por avanzar en el conocimiento científico", ha afirmado.

Por su parte, la directora de Divulgación de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, Naiara Cambas, ha calificado la jornada como "un día para celebrar el talento y la ciencia". Ha recordado que la entidad trabaja con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia al cáncer del 70% y ha destacado la necesidad de seguir aumentando la inversión en investigación, especialmente en tumores de baja supervivencia.

Coincidiendo con el Día Mundial de los Tumores Cerebrales, Cambas ha puesto el foco en uno de los proyectos beneficiarios de estas ayudas, centrado precisamente en este tipo de cáncer. "Es urgente desarrollar tratamientos más eficaces y herramientas diagnósticas que permitan actuar cuanto antes", ha explicado.

Las ayudas se dirigen a estudiantes en prácticas de laboratorio

Las ayudas concedidas abarcan desde programas dirigidos a estudiantes en prácticas de laboratorio, con el objetivo de despertar vocaciones científicas, hasta contratos predoctorales y proyectos estratégicos sobre tumores poco frecuentes y tumores cerebrales. Según la responsable de la Fundación Científica, estas iniciativas contribuyen a crear una masa crítica de investigadores y a garantizar la continuidad de la carrera científica en España.

La asociación también ha destacado la importancia de incorporar la perspectiva de los pacientes en la investigación a través de iniciativas como La Voz del Paciente, un programa que permite incluir sus necesidades y experiencias en el diseño y evaluación de los proyectos financiados.

La jornada ha servido además para poner en valor el impacto de la investigación en la mejora de la supervivencia de algunos cánceres, como el de mama, donde los avances científicos han permitido alcanzar tasas cercanas al 87%. Los responsables de la AECC han insistido en la necesidad de trasladar estos progresos a otros tumores con peores pronósticos y seguir explorando nuevas vías terapéuticas, como la inmunoterapia.

Las ayudas

Uno de los proyectos destacados es el del Juan Luis López-Cánovas, investigador del Imibic, que ha recibido 176.000 euros para estudiar cómo cambian las células del hígado cuando se vuelven cancerosas. En concreto, analiza un proceso clave que regula la actividad de los genes. El objetivo de esta investigación es avanzar en la detección precoz del cáncer, predecir mejor su evolución y encontrar nuevos puntos débiles del tumor que puedan convertirse en futuras dianas terapéuticas.

También en el ámbito de la investigación básica y traslacional se encuentra el proyecto de Clara González, de la Universidad de Córdoba (UCO), beneficiaria de 110.660 euros. Su investigación se centra en los tumores neuroendocrinos, un tipo de cáncer para el que aún es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento. Para ello, estudia mecanismos moleculares dentro de las células tumorales y su posible relación con el desarrollo de estos tumores.

La apuesta por la formación de nuevos investigadores también queda reflejada en las ayudas de prácticas de laboratorio. María Ruso, estudiante del grado de Física en la Universidad de Córdoba, participa con una ayuda de 3.496,56 euros. Durante el curso académico 2025/2026 realiza prácticas en un laboratorio de investigación en cáncer. Su objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos en física a un proyecto con impacto real en la salud y conocer de cerca cómo se desarrolla la investigación científica en un entorno de laboratorio.

Dentro del Programa de Prácticas Laboratorio Verano 2025, también han sido seleccionados otros jóvenes investigadores. Ángel Arjona, de la Universidad de Córdoba, ha recibido una ayuda de 1.237,14 euros; Teresa Gómez-Limón, del Imibic, una ayuda de 1.022,44 euros; e Ibrahim Salem, también del Imibic, una ayuda de 1.484,39 euros. Estas becas permiten que estudiantes y futuros investigadores se incorporen durante el verano a grupos de investigación, acercándose de forma directa al trabajo científico en cáncer.