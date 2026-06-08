Sucesos
Dos incendios en viviendas movilizan a los bomberos de Córdoba en menos de una hora
Un hombre fue evacuado en buen estado tras el primer incendio declarado en el pasaje José Manuel Rodríguez López, mientras que el segundo se produjo en Ronda de los Tejares
Los bomberos de Córdoba han intervenido este lunes en dos incendios registrados en viviendas de la capital con apenas unos minutos de diferencia.
El primero de los avisos se recibió a las 13.46 en una vivienda situada en el pasaje José Manuel Rodríguez López, en la zona del Zoco. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque Central de Bomberos. Según las primeras informaciones, en el interior de la vivienda se encontraba un hombre que pudo salir y se encuentra en buen estado, sin que haya trascendido la existencia de heridos.
Poco después, a las 14.23, los servicios de emergencia recibieron un segundo aviso por otro incendio declarado en la cuarta planta de un edificio situado en el número 34 de la avenida Ronda de los Tejares.
Por el momento no han trascendido las causas que originaron ninguno de los dos incendios.
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