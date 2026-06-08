Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026

Cultura en red

Monólogo poetizado

Lúa Santos ofrecerá el monologo poetizado Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina. Una mujer, en el comienzo de su climaterio, se pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? Y con esa pregunta nos invita a viajar por el tejido de los ciclos femeninos, desde la primera menstruación hasta el comienzo de la menopausia.

CÓRDOBA. Centro Cívico Vallehermoso. Pasaje Candelaria Heredia, s/n. 19.00 horas.

Córdoba siempre orgullosa

Exposición infantil

El CEIP Azahara acogerá la exposición infantil Es natural: diversidad familiar en el reino animal. Organiza el AMPA Villa-Azahara y colabora la Federación Arco Iris. Entrada libre hasta completar aforo.

VILLARRUBIA. CEIP Azahara. Azahara s/n. 13.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced. Colón, 15. De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.