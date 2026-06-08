Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad FPEn directo | León XIV, en EspañaJóvenes cordobesesMoteros fuente de PriegoMultipropietariosAntonio JoséAccidente Avenida LibiaCCFEl pueblo más frescoBiogásAcude conduciendo al examen del cocheFallece Juan MorenoNocturna TrotacallesAntonio Blanco y Paola MelgarHostecorReina LetiziaJoaquín Alberto NievaCrónica de la semanaCerro de la MercedMejor restaurante italianoQuioscos
instagramlinkedin

Agenda

Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Cultura en red. Monólogo poetizado

Cultura en red. Monólogo poetizado / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Cultura en red

Monólogo poetizado

Lúa Santos ofrecerá el monologo poetizado Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina. Una mujer, en el comienzo de su climaterio, se pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? Y con esa pregunta nos invita a viajar por el tejido de los ciclos femeninos, desde la primera menstruación hasta el comienzo de la menopausia.

CÓRDOBA. Centro Cívico Vallehermoso.

Pasaje Candelaria Heredia, s/n.

19.00 horas.

Córdoba siempre orgullosa

Exposición infantil

El CEIP Azahara acogerá la exposición infantil Es natural: diversidad familiar en el reino animal. Organiza el AMPA Villa-Azahara y colabora la Federación Arco Iris. Entrada libre hasta completar aforo.

VILLARRUBIA. CEIP Azahara.

Azahara s/n.

13.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Colón, 15.

De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  7. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  8. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios

Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026

Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026

El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

El programa OFF de Flora, una puerta abierta a la creatividad local

Vanesa Sepúlveda, operaria en Smurfit Westrock: «Quería dejar la hostelería y ahora estoy encantada»

Rafael Ángel Alba, estudiante de Fisioterapia y camarero: «Trabajar te enseña más de la vida que la universidad»

Rafael Ángel Alba, estudiante de Fisioterapia y camarero: «Trabajar te enseña más de la vida que la universidad»

Estos son los puestos de trabajo más ofertados por las empresas cordobesas este verano

Estos son los puestos de trabajo más ofertados por las empresas cordobesas este verano

Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos

Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos

Sacadores de fuego y engastadores: los dos oficios con paro cero en Córdoba que los jóvenes no quieren aprender

Tracking Pixel Contents