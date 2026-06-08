Agenda
Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Cultura en red
Monólogo poetizado
Lúa Santos ofrecerá el monologo poetizado Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina. Una mujer, en el comienzo de su climaterio, se pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? Y con esa pregunta nos invita a viajar por el tejido de los ciclos femeninos, desde la primera menstruación hasta el comienzo de la menopausia.
CÓRDOBA. Centro Cívico Vallehermoso.
Pasaje Candelaria Heredia, s/n.
19.00 horas.
Córdoba siempre orgullosa
Exposición infantil
El CEIP Azahara acogerá la exposición infantil Es natural: diversidad familiar en el reino animal. Organiza el AMPA Villa-Azahara y colabora la Federación Arco Iris. Entrada libre hasta completar aforo.
VILLARRUBIA. CEIP Azahara.
Azahara s/n.
13.00 horas.
Exposición
‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’
Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios