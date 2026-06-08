Fundación Caja Rural del Sur respalda 'Seller Emotion Córdoba' como impulso a la digitalización empresarial andaluza

La Fundación Caja Rural del Sur ha formalizado su colaboración con Seller Emotion Córdoba, un encuentro especializado en marketplaces y comercio electrónico que celebrará su primera edición en la capital cordobesa el próximo 18 de junio en la sede de Dobuss Group.

Con este respaldo, la entidad refuerza su apuesta por la transformación digital del tejido empresarial andaluz, apoyando una cita que reunirá a empresas, marcas, plataformas y profesionales vinculados a la venta online y a los entornos de marketplace.

Un encuentro con firmas internacionales

Entre las firmas participantes figuran compañías de referencia internacional como Alibaba y Miravia, en un programa orientado a acercar conocimiento, tendencias y oportunidades de crecimiento a empresas de distintos sectores.

El director de la Unidad de Negocio de Caja Rural del Sur en Córdoba, Andrés Jurado, ha subrayado que “Seller Emotion acerca a Andalucía conocimiento, tendencias y conexiones estratégicas en ámbitos tan relevantes como el ecommerce y los marketplaces, grandes vías de crecimiento, internacionalización y competitividad para empresas de todos los sectores”.

Primera edición en Córdoba

Seller Emotion llega por primera vez a Córdoba después de haberse consolidado durante más de cuatro años en ciudades como Alicante, Málaga, Sevilla, Bilbao o Barcelona.

El evento está organizado por el medio especializado Marketplaces Hoy y contará con la agencia Zentrik como anfitriona local.

Ponencias, mesas redondas y networking

La jornada, que se desarrollará en horario de tarde, combinará ponencias, mesas redondas, espacios expositivos y actividades de networking profesional.

Durante el encuentro, los ponentes compartirán experiencias reales en torno a la internacionalización, las estrategias de venta online, la logística, el marketing digital y el crecimiento en marketplaces.