Cordobeses del Año
Francisco Triviño, gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba: "Es una responsabilidad seguir haciendo crecer un hospital puntero"
El complejo sanitario ha sido distinguido con el premio a los Valores Sociales, justo cuando conmemora su 50 aniversario y están más cerca de abrirse las nuevas Consultas Materno Infantiles, que se están acabando de equipar
Algunos servicios y profesionales del hospital Reina Sofía ya fueron merecedores del premio Cordobés del Año que concede Diario CÓRDOBA en anteriores ediciones. ¿Cómo valora que la totalidad del hospital reciba en esta ocasión este prestigioso galardón?
Como un reconocimiento al esfuerzo y el compromiso de cinco décadas dedicadas a mejorar salud, la investigación y la innovación. Este premio pertenece a todas las personas que han formado parte del hospital: profesionales, investigadores, instituciones, pacientes y familias, que han contribuido a construir una institución muy ligada a Córdoba y a su gente. Recibir este reconocimiento es una forma de sentir el cariño de Córdoba.
Este año el Reina Sofía celebra su 50 aniversario y ya ha celebrado relevantes actos. ¿Cómo está siendo acogida la programación?
La respuesta está siendo muy emocionante. Existe una implicación muy alta por parte de nuestros profesionales, que están viviendo este 50 aniversario como algo propio, como un reconocimiento a una trayectoria excepcional. Y, al mismo tiempo, estamos sintiendo un respaldo importante por parte de instituciones, ciudadanía, colaboradores, pacientes, familias, que están participando, acompañándonos en los actos y trasladándonos su cariño y orgullo por su hospital. Creo que estamos consiguiendo que el aniversario trascienda lo institucional y se convierta en un proyecto de ciudad, en el que Córdoba se reconoce en su hospital.
¿Y cómo está viviendo este aniversario siendo director-gerente?
Lo estoy viviendo con una enorme responsabilidad y con profundo orgullo. Representar a una institución por la que han pasado más de 28.000 profesionales en estos 50 años, que hoy cuenta con cerca de 7.000 trabajadores y una actividad asistencial impresionante, es un privilegio. También es una responsabilidad: la de seguir haciendo crecer un hospital puntero, sin perder nunca lo que nos define, nuestra vocación de servicio público, nuestra humanidad y nuestro compromiso con Córdoba y con Andalucía.
«Recibir este reconocimiento es una forma de sentir el cariño de Córdoba»
¿Ha cambiado mucho el hospital desde que abrió a ahora?
Desde que abrió sus puertas en 1976, el Reina Sofía ha vivido una transformación que impresiona cuando se mira con perspectiva. Aquel centro que comenzó su andadura con dos edificios se ha convertido hoy en un gran complejo sanitario de diez edificios y una actividad asistencial inmensa: en torno a 41.000 ingresos al año, más de 216.700 urgencias, más de 811.000 consultas externas y cerca de 40.000 intervenciones quirúrgicas. Ese crecimiento también se percibe en su capacidad y en sus medios, con 1.208 camas de hospitalización, 2.522 partos atendidos en un año y tecnología de primer nivel, con dos robots quirúrgicos, nueve TAC, cinco resonancias magnéticas, dos PET-TAC y cinco salas de hemodinámica. Pero la mayor transformación quizás no esté solo en el tamaño o en la tecnología, sino en la forma de atender. El hospital ha ido adaptando su respuesta a una medicina cada vez más especializada, más precisa y también más cercana, en la que la personalización de la asistencia, la escucha al paciente y la atención a sus necesidades concretas han ganado un peso creciente. Más allá de las cifras, esta evolución habla de un hospital que ha aprendido a crecer sin perder de vista que detrás de cada avance, de cada consulta y de cada intervención, hay una persona.
Las nuevas consultas del Materno Infantil ya terminaron de construirse y ahora se está procediendo a su equipamiento. ¿Hay alguna fecha prevista para su apertura?
No se puede concretar una fecha exacta para la apertura. Se está trabajando ahora en el equipamiento del edificio y el propósito es poder abrir todas las consultas a la vez.
¿A qué se va a destinar el primitivo Materno Infantil cuando abra el nuevo edificio de consultas?
Los espacios que se queden libres tras el traslado al nuevo edificio se dedicarán a asistencia ambulatoria materno infantil y a servicios comunes.
¿Se van a mantener las consultas materno infantiles que funcionan en la actualidad en el centro de especialidades Castilla del Pino?
No, se trasladarán al nuevo edificio y los espacios que se liberen en el Castilla del Pino serán ocupados por consultas externas de adultos.
¿Para cuándo se prevé el traslado de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (Usmij), que funciona ahora en el hospital de Los Morales, a las nuevas Consultas Materno Infantiles?
Para la misma fecha que el resto de consultas externas.
Cuando la Usmij deje de funcionar en Los Morales, ¿a qué se piensa destinar ese espacio?
No está decidido.
Por otro lado, dentro de la apuesta del Reina Sofía por la eficiencia energética, existe el proyecto de instalar placas solares en los aparcamientos del hospital. ¿Cuándo se empezará esta obra?
Está concluyendo el expediente para la adjudicación de las obras. Esperamos que en breve se pueda firmar el contrato con la constructora y, a continuación, empezar la obras, que durarán unos seis meses
¿Qué papel estima que lleva a cabo Diario CÓRDOBA como transmisor de la labor que realiza desde hace 50 años el Reina Sofía?
Diario CÓRDOBA ha sido, durante décadas, un aliado fundamental para acercar el hospital a la sociedad. A través de este diario, los cordobeses han conocido avances, historias de superación, hitos o campañas de donación. Diario CÓRDOBA ha acompañado nuestra evolución y ha ayudado a proyectar una imagen cercana, humana y rigurosa del Reina Sofía. Por eso, este reconocimiento tiene también un valor especial para nosotros
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