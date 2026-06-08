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Finaliza la primera fase de la restauración de Santa Clara: las claves de la intervención en este antiguo convento de Córdoba

Los trabajos se han centrado en la torre alminar y en la crujía que recae a la calle Rey Heredia

Finalizada la primera fase de la obra en Santa Clara

Finalizada la primera fase de la obra en Santa Clara

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Finalizada la primera fase de la obra en Santa Clara / A. J. González

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha finalizado ya la primera fase de la restauración del convento de Santa Clara, abandonado desde hace años y ubicado al lado de la Mezquita-Catedral, en la calle Rey Heredia. Esta primera fase, que ha durado algo más de lo planteado en un inicio, se ha centrado en la restauración de la torre alminar y en parte de la crujía donde antiguamente se situaban las habitaciones de las monjas.

Como han indicado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, esta primera fase ha tenido un coste cercano al medio millón de euros. El objetivo, han incidido, es recuperar el patrimonio histórico cordobés para después ponerlo a disposición de la ciudadanía. En este caso, la idea del gobierno municipal actual es que Santa Clara acoja, una vez rehabilitado por completo, el museo de las cofradías, algo para lo que ya se ha hablado con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

A.J.González Córdoba Convento de Santa Clara. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,Miguel Ángel Torrico, visita el convento de Santa Clara. NOELIA Pregunta también por Regina, a ver si ha acabado ya la obra.

Estado del convento de Santa Clara de Córdoba tras la primera fase de su restauración. / A. J. González

En cualquier caso, para ver terminada por completo la rehabilitación del antiguo convento todavía queda esperar. Terminada la primera fase, ahora toca llevar a cabo la segunda. Según ha concretado Bellido, en el proyecto de esa segunda fase ya se está trabajando con el objetivo de tenerlo listo este año y poder licitarlo y adjudicarlo el que viene. Será una intervención mucho mayor que la ejecutada en el alminar, tanto que costará unos dos millones de euros y el plazo de ejecución se irá en torno al año y medio.

La restauración del alminar de Santa Clara

La arquitecta de la Gerencia de Urbanismo y coordinadora de Gestión del Casco Histórico, Rosa Lara, ha sido la encargada de detallar los pormenores de la intervención en esta primera fase. En el caso de la torre alminar, se ha restaurado por completo. Se comenzó con una limpieza tanto mecánica como química, aunque luego se pasó en varias partes al uso del láser para evitar hacer mella en la piedra original.

A.J.González Córdoba Convento de Santa Clara. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,Miguel Ángel Torrico, visita el convento de Santa Clara. NOELIA Pregunta también por Regina, a ver si ha acabado ya la obra

Vista desde la calle de la parte alta de la torre alminar del convento de Santa Clara. / A. J. GONZÁLEZ

Lara ha detallado que se han ejecutado labores de consolidación mediante nanocales y carbonatación bacteriana, una técnica novedosa que consiste en aprovechar las bacterias naturales de la piedra para que vuelvan a nacer nuevos cristales. En cuanto a los sillares, dado que todo el alminar está hecho de calcarenita, se han restaurado y aquellos que presentaban peor estado han precisado de una mayor intervención. En concreto, donde no se han podido emplear morteros lo que se ha hecho directamente es sustituir la piedra. Según ha detallado Lara, se han sustituido más de un centenar de sillares de los más de mil con los que cuenta la torre.

Para culminar los trabajos en el alminar, también se han hecho operaciones de reintegración cromática y en las partes bajas, que era las que estaban peor, se ha actuado en los numerosos huecos que se han ido haciendo a lo largo de la historia del convento.

A.J.González Córdoba Convento de Santa Clara. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,Miguel Ángel Torrico, visita el convento de Santa Clara. NOELIA Pregunta también por Regina, a ver si ha acabado ya la obra

José María Bellido y Miguel Ángel Torrico, en la torre alminar de Santa Clara. / A. J. GONZÁLEZ

Intervención en la crujía del convento

En cuanto a la intervención de la crujía del convento recayente a la calle Rey Heredia, la cubierta se ha rehabilitado entera, levantando las tejas y poniendo un sistema de impermeabilización para recolocar luego esas tejas.

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Además, se han renovado todas las instalaciones bajo criterios de eficiencia energética y en materia de accesibilidad en la planta baja se han eliminado barreras arquitectónicas. También, ha indicado Lara, la de Santa Clara ha sido de las primeras intervenciones en las que se ha aplicado la nueva norma del código técnico que obliga a proteger los edificios contra el gas radón, algo que se ejecuta mediante la colocación de unas láminas.

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