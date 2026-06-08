Falla, Albéniz y Turina: el Gala Fest empieza este miércoles con un concierto de Sevilla Guitar Duo

El claustro de la Fundación Antonio Gala será escenario de la sexta edición del festival de música de cámara Gala Fest, que dará comienzo este miércoles 10 de junio a las 20.30 horas con un concierto homenaje a Falla en su 150 aniversario a cargo de Sevilla Guitar Duo, un dueto formado por Francisco Bernier y Antonio Duro que interpretará obras de Turina, Albéniz, Andía y Falla. El presidente de la fundación, Francisco Moreno; la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent y el director del festival, Alejandro Muñoz, han presentado esta cita, que cumple seis años consolidada ya como una cita de referencia nacional para los amantes de la música de cámara por la calidad de los intérpretes que conforman el cartel.

Programa del primer concierto

Según Alejandro Muñoz, Sevilla Guitar Duo es una de las formaciones de mayor renombre internacional y está presente en festivales de toda Europa. En esta ocasión, interpretarán piezas como Danzas Gitanas, Zambra, Danza Ritual y Sacromonte de Turina; la Suite Española de Albéniz, Canciones flamencas antiguas recopiladas por García Lorca de Andía, así como Danza del Molinero de El sombrero de tres picos, Romance del Pescador y de El amor brujo y Danza española número 1 de La vida breve de Manuel de Falla, entre otras piezas.

Cartel de autores que participan en el Gala Fest. / CÓRDOBA

La segunda cita musical será el jueves 11 de junio a las 20.30 horas con Mikhail Milman y la pianista Larisa Tedtoeva, dos músicos rusos que interpretarán composiciones de dos autores rusos también, Prokofiev y Shostakovich en el concierto titulado Dos voces del siglo XX.

El viernes 12, ocupará el escenario Cuarietos de Pars, la propuesta de L'Apothéose Ensemble. Laura Quesada en el traverso, Víctor Martínez al violín, Carla Izquierdo en el violonchelo y Asís Márquez. Según Alejandro Muñoz, esta formación, que se encuentra entre las más reconocidas internacionalmente de las que existen en el panorama de la música de cámara, permitirá también apreciar el valor de instrumentos antiguos que emplean en sus conciertos.

Francisco Moreno, Blanca Torrent y Alejandro Muñoz, en la presentación del Gala Fest. / CÓRDOBA

El sábado 13 de junio a la misma hora, será el turno del tenor Marcelo Solís y el pianista José Ángel Onieva, que presentan el espectáculo No por Opera, no por Zarzuela. En el claustro, sonarán temas de Mozart, Donizetti, Verdi, García Abril y otros autores en una especie de tributo a los seguidores de la zarzuela y la ópera en Córdoba.

La clausura del festival tendrá lugar el domingo 14 de junio con el concierto En tiempos de Holbe'g, en el que la Camerata Gala será protagonista junto a Conrado Moya a la marimba, con Alejandro Muñoz como director. Antes de eso, dos compositores residentes de la Fundación Gala, Nani Pavón y Rafael de Rioja, presentarán los trabajos musicales en los que han trabajado durante el curso. En cuanto al concierto, Alejandro Muñoz ha adelantado que se desarrollará en dos movimientos, el primero más expresivo y el segundo, "un movimiento más enérgico y con mucha vida".

Programa del Gala Fest 2026. / CÓRDOBA

Muñoz ha destacado que la Fundación Gala cuenta con Benet Casablancas como presidente de honor y participa en el diseño del programa del Gala Fest y ha recordado que antes del inicio de los conciertos, en torno a las 19.50 horas, se servirá una copa de cortesía por Bodegas Robles, una de las entidades colaboradoras, junto con la Fundación Cajasol y el Imdeec, que subvenciona esta actividad.

Un "pulmón para la creación y el talento"

Blanca Torrent ha asegurado que la Fundación Gala es "un pulmón para la creación, el talento y la libertad artística de la ciudad" y ha recalcado, en relación con la subvención de actividades como esta, que "invertir en las industrias culturales no es una opción sino una inversión de futuro para Córdoba".

Por su parte, Francisco Moreno ha agradecido el respaldo de la institución municipal y ha subrayado la calidad de las figuras que conforman el programa del Gala Fest, al tiempo que ha animado a los cordobeses a acudir a los conciertos.

El aforo de la sala es reducido, de 90 personas. Las entradas están a la venta al precio de 10 euros, con descuentos para algunos colectivos de tres euros, en la web de la fundación www.gala-fest.com.