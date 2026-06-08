Patrimonio
El espectacular artesonado mudéjar de Regina que retrasa el final de la rehabilitación del convento cordobés
La Gerencia Municipal de Urbanismo reconoce que las obras del edificio histórico avanzan lentamente debido a la complejidad del artesonado mudéjar
La restauración del antiguo convento de Regina, en Córdoba capital, se alargará más de lo esperado. Así lo ha explicado el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Rafael Ruiz, que ha reconocido que esta obra, hasta ahora, "ha ido un poco lenta" dada su "especial dificultad" que se explica, ha añadido, por el artesonado de madera del edificio.
Como ya detalló este periódico tras una visita al convento, uno de los elementos más llamativos del convento Regina es el artesonado mudéjar de su iglesia, una joya que se encontraba bastante deteriorada y de la que se va a recuperar su policromía. El artesonado muestra ahora un color diferente al que presentaba a simple vista antes de la actuación. Uno de los hallazgos de esta intervención es el tono azulado de la madera.
Un experto nacional elaborará un informe de intervención
Ruiz ha informado de que la semana pasada visitó Regina un experto a nivel nacional que analizó el artesonado y que elaborará un informe de intervención que supondrá aplicar medidas complementarias al proyecto aprobado inicialmente.
En cuanto al resto de actuaciones, lo que afirman desde Urbanismo es que "vamos a meter el acelerador". Aun así, la empresa adjudicataria, Construcciones Glesa S. A., ha solicitado una prórroga de seis meses que se le va a conceder.
La intervención en el antiguo convento de Regina
El convento Regina se encuentra en estado de ruina y su rehabilitación ha sido un proyecto largamente ambicionado no solo por el actual gobierno municipal, sino también por los anteriores. De hecho, el proyecto que se lleva a cabo es una actualización del que se redactó en 2016, cuando estaban al frente del gobierno municipal PSOE e IU. En aquel mandato llegó a adjudicarse una primera fase de la intervención, incluida en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. Era marzo de 2018, pero la empresa que ganó el concurso nunca llegó a iniciar las obras.
En concreto, la primera fase de la rehabilitación incluye limpieza, consolidación, protección y puesta en valor del artesonado mudéjar que cubre la totalidad de la nave principal de la Iglesia, la limpieza, consolidación, recuperación, conservación y puesta en valor de pinturas murales existentes en los paramentos verticales de la nave principal, la reconstrucción y puesta en valor del coro, sotocoro y escalera de caracol y la recuperación, limpieza, consolidación y restauración del pavimento del sotocoro.
Asimismo, se procederá a la rehabilitación de carpinterías, y cerrajerías de la envolvente de la iglesia, a recuperar el espacio libre noroeste como acceso oriental a la iglesia a través del sotocoro, creando una de zona de encuentro de visitantes de la iglesia y se eliminarán aquellos elementos que alteran los espacios de la edificación tradicional religiosa: tabique de separación coro con nave principal o perfiles metálicos. También se actuará en la puesta en valor y recuperación de la cripta de la iglesia que permitirá a personas con movilidad reducida el acceso desde el coro a la nave principal y viceversa.
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