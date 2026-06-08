Sucesos
Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
El párroco había denunciado que el cable conectado ilegalmente al contador de la iglesia se dirigía hacia unas instalaciones deportivas municipales
La compañía eléctrica Endesa ha actuado sobre un enganche ilegal detectado en el contador de la iglesia de Las Margaritas de Córdoba después de que el párroco del templo, Antonio Caballero, denunciara que desde mediados de abril una conexión fraudulenta estaba utilizando el suministro eléctrico de la parroquia.
Fuentes de la empresa han explicado a este periódico que técnicos de Endesa se han desplazado hasta la zona este lunes y, tras comprobar la manipulación de las instalaciones, han procedido a cortar la conexión irregular. "Al ver la manipulación de las instalaciones se ha cortado el fraude, ya que supone un peligro para la seguridad de las personas", señalan desde la compañía.
La actuación llega después de que el párroco alertara de la existencia de un cable conectado de forma irregular al contador de la iglesia. Según explica, la conexión se dirigía hacia unas instalaciones deportivas municipales situadas junto al templo, en la calle que da al patio Bartolomé Polo y Raigón, concretamente a la zona cubierta de los antiguos vestuarios.
"Han enganchado en el contador de la parroquia y el cable entra en esas instalaciones. Ahí ya no sabemos qué pasa", asegura Caballero. Aunque las pistas deportivas continúan siendo utilizadas por menores para jugar, la zona presenta un evidente estado de abandono.
El párroco denuncia además que el problema no es nuevo. Según relata, tuvo conocimiento de la situación el pasado 19 de abril y desde entonces la Policía Local tuvo que intervenir en varias ocasiones retirando la conexión.
Caballero presentó una primera denuncia el 15 de mayo y una segunda el 25 de mayo ante la Jefatura de Policía Local. En el acta consta que aportó tres fotografías y comunicó que, tras una primera actuación policial, el suministro había sido retirado y vuelto a conectar en dos ocasiones.
La situación llegó incluso a afectar al funcionamiento de la parroquia. Según explica el sacerdote, en una de las ocasiones rompieron el candado que habían colocado para proteger el cuadro eléctrico y se llevaron uno de los fusibles del contador. "Estuvimos unas dos horas sin luz un domingo, poco antes de una misa con mucha asistencia de fieles", recuerda.
Mientras tanto, el párroco reclama una solución definitiva que impida nuevos enganches y evite que la parroquia tenga que asumir consumos ajenos. "Lo único que pedimos es que se resuelva la situación y que quien sea responsable se haga cargo", concluye.
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