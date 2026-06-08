El diseño cordobés conquista a la crítica y el público especializado en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía

Córdoba ha clausurado este lunes con un rotundo éxito comercial y de repercusión su participación oficial en la 25 edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), según informan fuentes de la organización. La pasarela de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, en Sevilla, se ha rendido ante el despliegue de la marca institucional Córdoba D Moda, la plataforma impulsada por la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), reafirmando el liderazgo indiscutible de la provincia en los sectores de la costura de autor, fiesta y moda nupcial.

A través de un programa técnico de primer nivel dividido en dos grandes bloques horarios, las cuatro firmas cordobesas han mostrado sobre la pasarela sevillana "la madurez, sofisticación y el músculo fabril de su industria textil, atrayendo a un gran volumen de compradores, prensa especializada y prescriptores del sector".

Modelos de Francisco Tamaral, en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía. / CÓRDOBA

Impacto estético y técnico

La jornada central del certamen ha servido para visibilizar el buen hacer y la minuciosidad de los talleres cordobeses mediante propuestas de gran impacto estético y técnico", han destacado desde SIMA. El primer bloque de la delegación (19 horas) dejó una honda impresión gracias al impecable patronaje arquitectónico y la reinterpretación de las raíces andaluzas de las firmas de Inma Benicio y Francisco Tamaral Atelier, mientras que el segundo bloque (21 horas) se encargó de poner el broche de oro a la jornada de la mano de Manu García y Lourdes Aguilar, enseñas de referencia que deslumbraron con sus colecciones de fiesta y alta costura nupcial, caracterizadas por la excelencia en los acabados y una altísima calidad textil.

Diversidad, calidad y personalidad

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha señalado que "esta 25 edición de SIMA 41, es una oportunidad estratégica para dotar de visibilidad, proyección y posicionamiento a las firmas adheridas a ‘Córdoba de Moda’”.

Así, ha continuado Romero, “esta jornada de desfiles permite mostrar la diversidad, calidad y personalidad de nuestros creadores, reforzando nuestra imagen colectiva y favoreciendo su proyección ante profesionales del sector, prescriptores e invitados estratégicos”.

Con esta propuesta, la Diputación de Córdoba "reafirma su compromiso con el impulso al sector de la moda como ámbito de desarrollo económico, promoción cultural y proyección exterior, apoyando a las firmas adheridas a ‘Córdoba de Moda’ mediante acciones que favorezcan su visibilidad, reconocimiento y oportunidades de crecimiento”, ha apostillado Romero.

El balance de esta acción de posicionamiento cumple con los objetivos institucionales fijados por Córdoba para consolidar las líneas estables de apoyo al ecosistema creativo, favoreciendo los canales de mercado como un motor económico dentro de la región.

Esta 25ª edición de SIMA 41 es posible gracias al apoyo estratégico de la Junta de Andalucía, la Cátedra de Moda Andaluza y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), junto a la colaboración activa de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

El evento cuenta también con el respaldo de las Diputaciones de Sevilla, Almería, Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva; el impulso de las marcas sectoriales Málaga de Moda, Córdoba D Moda y Talento Almeriense, así como de los Ayuntamientos de Sevilla, Cádiz, Ubrique y Villaverde del Río. En el sector privado, destacan como patrocinadores y colaboradores clave de la plataforma las firmas Flamentex, MIA Cosmetics Paris y el Teatro Flamenco Sevilla.