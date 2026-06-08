Crece en Córdoba un 10% la oferta de trabajo para cubrir las vacaciones y como refuerzos de verano

Quien tenga ganas de trabajar, este verano tiene muchas posibilidades de encontrar un empleo. Aunque en Córdoba el verano se considera temporada baja para muchas empresas, que permanecen a medio gas en época estival, las expectativas de este año son muy halagüeñas. La directora de la empresa de trabajo temporal Adecco Córdoba, Ana Sánchez, asegura que ya ha empezado el pico de demanda de trabajadores para el periodo estival y anima a las empresas y a los candidatos a ponerse las pilas cuanto antes para obtener los mejores resultados. «A las empresas, les diría que acudan cuanto antes a plantear sus necesidades y a los trabajadores, que tengan una actitud proactiva y positiva, que organicen su búsqueda de empleo como si fuera un trabajo en sí misma, que acudan a las empresas de trabajo temporal como Adecco y que preparen una carta de presentación adecuada donde resuman sus habilidades profesionales».

Según las previsiones de Adecco, este verano se espera que se cierren en la capital más de 3.500 contratos, lo que supondrá un aumento de entre un 8 y un 10% respecto a 2025. «Esto se debe en gran medida a la mayor presencia de empresas industriales en Córdoba y a que se ha roto la tendencia de años pasados en los que se dejaba de contratar en verano», ha explicado Sánchez, que asegura que «se está demandando personal para cubrir las vacaciones y también para aprovechar este periodo como prueba para encontrar perfiles profesionales óptimos con la idea de que permanezcan a largo plazo una vez pase la campaña estival». En el empleo temporal, el salario se paga por hora efectiva trabajada. Lo más básico son 9,32 euros/hora. Si se trabajan 40 horas semanales, el sueldo bruto mensual serían 1.491 euros. Entre los operarios, el convenio del metal es el más alto y paga 12 euros/hora, con lo que al mes serían 1.920 euros brutos.

Ana Sánchez, directora Adecco en Córdoba. / Manuel Murillo

Según Randstad, Andalucía será este año la región que generará más empleos durante el verano, alrededor de 142.500 contratos. Por provincias, Málaga será la provincia que genere más contratos (36.695), seguida de Sevilla (27.510), Cádiz (23.390), Granada (13.965), Almería (13.060) Huelva (1.925), Córdoba (8.475) y Jaén (8.460). El crecimiento de Andalucía se sitúa por encima de la media nacional (12,2%), en un contexto de incremento generalizado de la contratación. En Córdoba, el aumento en la provincia será del 11,4% respecto a 2025, con 7.605 contratos.

En este contexto de crecimiento, las empresas de trabajo temporal están reclutando todo tipo de trabajadores, a los que están formando en distintas habilidades con el fin de cubrir las expectativas que se están generando, tanto en puestos básicos como empaquetadores, carretilleros, operarios, camareros en el sector industrial, recepcionistas, camareros, ayudantes de cocina, cocineros, office o recepcionistas en la hostelería, donde se requieren trabajadores para garantizar los descansos del personal, y cajeros y auxiliares de cajeros en el sector bancario.

De temporales a indefinidos

Según Adecco, «más del 90% de los trabajadores que entran para puestos de carácter temporal acaban siendo indefinidos si superan el periodo inicial de prueba de entre tres y seis meses».

Aunque la experiencia se valora positivamente en puestos como carretillero o de oficinista, «también hay empresas que priman que la persona tenga actitud y ganas a la hora de contratar». Hombres y mujeres pueden aspirar a un contrato independientemente de su edad. «Hay desde universitarios jóvenes que buscan ganar un extra de dinerillo para sus estudios a amas de casa que trabajan para conseguir un refuerzo económico familiar». También hay «muchos primeros empleos que ayudan a meter cabeza en el mercado laboral».