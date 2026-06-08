Mayo Festivo
Los cordobeses puntúan la Feria 2026: una nota de 8,25 y más de un 70% de satisfechos con los nuevos toldos
El 73,5% de los encuestados valoran positivamente la instalación de toldos en puntos clave del recinto, una demanda del año anterior
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sacado pecho este lunes de la buena valoración que los cordobeses han hecho de la Feria de Mayo de este año. A través de encuestas telefónicas, el Ayuntamiento ha vuelto a preguntar por distintos aspectos de la última fiesta del calendario festivo, y la nota media, según ha desvelado Bellido, ha sido de un 8,25.
Una de las claves por las que se ha preguntado han sido la gran novedad de este año, los toldos, que se han colocado en la calle Guadalquivir y en la de Enmedio. Según Bellido, "el 73,5% de los encuestados se muestran satisfechos o muy satisfechos con la medida de los toldos".
El alcalde ha recordado que el año pasado, cuando se hizo por primera vez esta encuesta, la principal demanda de la ciudadanía era que hubiera más sombras en el recinto ferial. Este problema, el del calor y la falta de sombras, lo reseñaba el 42% de los encuestados en 2025, y este año, ha asegurado el alcalde, ese porcentaje ha caído a un 15,3%.
Para Bellido, la colocación de los toldos ha sido "una medida muy bien acogida por la ciudadanía, por lo cual nosotros nos mostramos satisfechos porque es por lo que se hacía". El regidor ha incidido en que esta instalación ha gustado porque también se ha visto reforzada en la encuesta con el hecho de que más de un 13% de los que responden digan que hay que poner más toldos todavía.
Sobre si se colocarán más toldos o no, el alcalde ha avanzado que se estudiará la medida, pero también ha recordado que los árboles plantados en El Arenal ya están creciendo y que siempre será mejor tener sombra de árbol que artificial.
Las otras respuestas sobre la Feria de Córdoba
Además de los toldos, en la encuesta también se ha preguntado por otros aspectos de la Feria. En el caso de Aucorsa, y siempre según la información facilitada por el alcalde, el 57% de los encuestados está o muy satisfecho o satisfecho, mientras que cerca de un 12% muestran cierto descontento.
Los aspectos que mayor satisfacción alcanzan sobre la Feria -con respuesta de satisfecho o muy satisfecho- han sido la limpieza y mantenimiento del recinto, con un 83%; la seguridad, con un 87%; y la ubicación, con un 83,9%.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda