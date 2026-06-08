Los cordobeses puntúan la Feria 2026: una nota de 8,25 y más de un 70% de satisfechos con los nuevos toldos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sacado pecho este lunes de la buena valoración que los cordobeses han hecho de la Feria de Mayo de este año. A través de encuestas telefónicas, el Ayuntamiento ha vuelto a preguntar por distintos aspectos de la última fiesta del calendario festivo, y la nota media, según ha desvelado Bellido, ha sido de un 8,25.

Una de las claves por las que se ha preguntado han sido la gran novedad de este año, los toldos, que se han colocado en la calle Guadalquivir y en la de Enmedio. Según Bellido, "el 73,5% de los encuestados se muestran satisfechos o muy satisfechos con la medida de los toldos".

Un operario recoge los toldos durante la Feria, algo que se hacía durante todos los días de la fiesta en torno a las 20.00 horas. / VÍCTOR CASTRO

El alcalde ha recordado que el año pasado, cuando se hizo por primera vez esta encuesta, la principal demanda de la ciudadanía era que hubiera más sombras en el recinto ferial. Este problema, el del calor y la falta de sombras, lo reseñaba el 42% de los encuestados en 2025, y este año, ha asegurado el alcalde, ese porcentaje ha caído a un 15,3%.

Para Bellido, la colocación de los toldos ha sido "una medida muy bien acogida por la ciudadanía, por lo cual nosotros nos mostramos satisfechos porque es por lo que se hacía". El regidor ha incidido en que esta instalación ha gustado porque también se ha visto reforzada en la encuesta con el hecho de que más de un 13% de los que responden digan que hay que poner más toldos todavía.

Coches de caballos bajo los toldos de la Feria. / VÍCTOR CASTRO

Sobre si se colocarán más toldos o no, el alcalde ha avanzado que se estudiará la medida, pero también ha recordado que los árboles plantados en El Arenal ya están creciendo y que siempre será mejor tener sombra de árbol que artificial.

Las otras respuestas sobre la Feria de Córdoba

Además de los toldos, en la encuesta también se ha preguntado por otros aspectos de la Feria. En el caso de Aucorsa, y siempre según la información facilitada por el alcalde, el 57% de los encuestados está o muy satisfecho o satisfecho, mientras que cerca de un 12% muestran cierto descontento.

Los aspectos que mayor satisfacción alcanzan sobre la Feria -con respuesta de satisfecho o muy satisfecho- han sido la limpieza y mantenimiento del recinto, con un 83%; la seguridad, con un 87%; y la ubicación, con un 83,9%.