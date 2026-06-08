Cordobés, ¿vas a Fuengirola este verano? Este es el chiringuito ‘must-have’ de Paco Morales en la Costa del Sol

Muchos cordobeses tienen en Fuengirola, Málaga, su segunda casa. Y esto es literal. La localidad malagueña es tradicionalmente la vía de escapada al intenso calor de Córdoba en verano y son muchos los cordobeses que tienen allí su segunda vivienda, en una rutina de verano que se transmite de generación en generación. Tanto es así que en verano, el municipio malagueño se convierte en una Córdoba ‘chica’ y es habitual encontrarse allí con familiares, amigos y vecinos, igual que en cualquier barrio de la ciudad del Valle del Guadalquivir.

El chef Paco Morales, laureado con tres estrellas Michelin por su restaurante Noor, se ha escapado este fin de semana al municipio de la Costa del Sol junto con su hermano y su hijo, el pequeño Leonardo, para disfrutar de uno de los grandes placeres del verano: una comida en el chiringuito a pie de playa.

Morales no ha perdido oportunidad en compartir en sus redes sociales lo bien que se come en la costa malagueña. Una experiencia que, en esta ocasión, tiene un nombre: Chiringuito Oasis, donde el chef disfrutó de un espectacular almuerzo junto al mar.

Productos frescos del Chiringuito Oasis / GUÍA REPSOL

El sabor del Mediterráneo con sello de la Guía Repsol

Ubicado en el número 132 del Paseo Marítimo Rey de España de Fuengirola, el Chiringuito Oasis cuenta además con el sello de la Guía Repsol. “Su nombre lo dice todo”, señalan desde el oráculo gastronómico nacional. “Un rincón de calma a pie de mar para disfrutar de los mejores sabores del Mediterráneo. Ofrece los grandes clásicos de la costa malagueña: de los boquerones fritos a las gambas cristal. Hay marisco, arroces y también pescados -pargo, salmonete, rodaballo- a la brasa, horno o plancha, además de alguna carne. Cuenta con raciones ideales para compartir mientras se disfruta del rumor de las cercanas olas del mar”, añade la reseña.

El menú de Paco Morales en el Chiringuito Oasis

A través de sus stories en su perfil Instagram, Paco Morales ha dado cuenta del menú que disfrutó en su visita: gambones, gambas, salmonete y calamaritos, que el chef define como almendras fritas.

Story de Paco Morales / INSTAGRAM

A ello se suman otros atractivos del establecimiento, que tiene el sello de ‘niños bienvenidos’, terraza abierta y vistas al mar.