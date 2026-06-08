El plan más exclusivo del verano en Córdoba: bañarse en una piscina de hotel sin hacer ‘check-in’

Córdoba y verano vuelven a ser una combinación de sol, asfalto caliente y búsqueda urgente de sombra, aire acondicionado o agua. Cuando los termómetros se instalan por encima de lo razonable, algo habitual en la capital, donde se espera que este verano se vuelvan a batir récords en las máximas, las piscinas se convierten en mucho más que un plan de ocio: son casi un refugio climático.

A la hora de acceder a una zona de baño, la primera opción para muchos cordobeses, por precio y accesibilidad, sigue estando en las piscinas públicas y municipales. Pero en los últimos veranos ha ido creciendo otra alternativa, un plan que va ganando terreno: pasar el día en la piscina de un hotel sin necesidad de reservar habitación.

Las instalaciones de estos establecimientos ofrecen un plus de exclusividad, sobre todo para quienes busquen pasar una jornada de relax al fresco y busquen un baño tranquilo frente a la masificación de otras zonas de baño.

Hotel Finca Los Abetos / FINCA LOS ABETOS

No todos los hoteles lo permiten. De hecho, lo habitual es que el uso de la piscina y de las zonas comunes esté reservado a los clientes alojados. Sin embargo, algunos establecimientos de Córdoba abren en verano sus instalaciones al público externo mediante pases de día. La fórmula es sencilla: se paga una entrada, se accede durante unas horas a la piscina y, en algunos casos, se puede consumir en el bar, el restaurante o la terraza del propio hotel.

Eso sí, conviene tener clara una cosa antes de lanzarse: no es la opción más barata. Además, los pases de hotel suelen tener un precio más alto y, además, pueden estar sujetos a disponibilidad, aforo, ocupación del establecimiento o normas internas sobre comida, bebida y reservas.

Piscinas de hotel en Córdoba: un plan de baño diferente

La idea de pasar el día en una piscina de hotel sin hacer noche ha dejado de ser una rareza. Plataformas de ocio y viajes han detectado el crecimiento de este tipo de experiencias, que combinan baño, terraza, restauración y sensación de escapada sin salir de la ciudad.

La clave está en saber qué hoteles permiten el acceso a personas no alojadas, cuánto cuesta, qué horario ofrecen y qué limitaciones aplican. En muchos casos, la recomendación básica es llamar antes. El acceso puede cambiar de un día a otro en función de la ocupación, de eventos privados o de la disponibilidad de hamacas y aforo.

Exe Las Adelfas: piscina amplia en La Arruzafa

Una de las opciones señaladas para darse un chapuzón sin alojarse es el Exe Las Adelfas, situado en la avenida de La Arruzafa, en el entorno de El Brillante. El hotel cuenta con una piscina exterior de buen tamaño y un ambiente tranquilo.

Es una opción especialmente interesante para quienes buscan una piscina amplia, en una zona más retirada del centro y con un perfil familiar, aunque sin perder la comodidad de estar dentro del término municipal de Córdoba. El establecimiento no permite acceder con comida ni bebida del exterior. Aun así, las familias pueden salir a comer fuera y volver a entrar después. También hay restaurante con carta fría. No es necesario reservar, aunque sí se exige presentar DNI a partir de los 12 años.

El pase de día está disponible desde 15 euros para adultos y 10 euros para niños entre semana. Los fines de semana el precio sube a 20 euros para adultos y 15 euros para niños. El horario de uso de la piscina es de 10.30 a 20.30 horas.

Piscina de Exe Las Adelfas / EXE LAS ADELFAS

Finca Los Abetos: baño entre jardines

Otra posibilidad es la del hotel Finca Los Abetos, un establecimiento situado en un entorno más apartado, con jardines y ambiente de descanso. En este caso, el acceso a la piscina para clientes externos depende de la ocupación del hotel, por lo que resulta imprescindible llamar antes.

Cuando el pase de día está disponible, el precio es de 15 euros por persona entre semana y 20 euros los fines de semana. Este formato encaja con quienes buscan algo más parecido a una escapada sin salir de Córdoba: piscina, entorno verde y sensación de desconexión.

Piscina de Finca Los Abetos / Finca Los Abetos

Crisol Jardines de Córdoba: piscina en El Brillante

El Crisol Jardines de Córdoba, antiguo Hotel Ayre, en la zona de El Brillante, también figura entre los hoteles que ofrecen la posibilidad de acceder a su piscina con pase de día. Según la información base, se puede ir de lunes a viernes por 20 euros por persona, mientras que los fines de semana y festivos el precio asciende a 25 euros.

El horario indicado es de 11.00 a 20.00 horas. No es necesario reservar y el pago puede realizarse en recepción. Como ocurre en otros establecimientos, no se permite entrar con comida o bebida, aunque el hotel dispone de bar y restaurante para los clientes.

La ubicación, en una zona residencial y con espacios ajardinados, convierte esta opción en una alternativa cómoda para quienes buscan huir del centro durante las horas de más calor sin alejarse demasiado de la ciudad.

Crisol Jardines de Córdoba / Crisol Jardines de Córdoba

Eurostars Palace: piscina con vistas en pleno Paseo de la Victoria

En una categoría distinta aparece el Eurostars Palace, establecimiento de cinco estrellas situado en el Paseo de la Victoria. Su piscina, ubicada en altura, es uno de sus grandes reclamos: una terraza con vistas sobre la ciudad, el Guadalquivir y la Sierra Morena.

La información recopilada recoge que el acceso está disponible de lunes a jueves, de 11.00 a 20.00 horas, con un precio desde 35 euros por persona. No se puede acceder con comida del exterior, aunque el hotel dispone de bar.

Por ubicación y tipo de experiencia, es probablemente la opción más urbana y más pensada para quienes buscan algo más que un baño: una jornada de piscina con vistas, en un entorno de hotel de cinco estrellas y en pleno eje entre la Córdoba moderna y el casco histórico.

Varias personas disfrutan del hotel Eurostars de Córdoba, en una imagen de archivo. / Eurostars

Hoteles que reservan sus piscinas solo para huéspedes

No todos los hoteles con piscina abren sus instalaciones al público externo. Así, establecimientos como el Parador de Córdoba, Córdoba Center, Hesperia, NH Collection Amistad, Las Casas de la Judería, Hotel Córdoba Medina Azahara o Soho Boutique mantienen sus piscinas reservadas únicamente para clientes alojados.

En el caso del Hospes Palacio del Bailío, la opción disponible no se plantea como un pase de piscina exterior al uso, sino vinculada a sus baños romanos y experiencias de bienestar, con consulta previa de precios y disponibilidad.

Esta diferencia es importante para evitar confusiones: que un hotel tenga piscina no significa que se pueda acceder pagando una entrada de día. La norma general sigue siendo que las instalaciones estén reservadas a los huéspedes, salvo que el propio establecimiento habilite expresamente pases externos.