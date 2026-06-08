Córdoba lanza un plan de mejora de la calidad del aire con acciones a corto y largo plazo

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el Plan de mejora de la calidad del aire de la zona urbana de Córdoba 2030, un extenso documento de 368 páginas que analiza la situación ambiental de la ciudad y propone medio centenar de medidas, y el Plan de acción a corto plazo para mejora de la calidad del aire de Córdoba, dos documentos encaminados a una mejora de la calidad de vida vinculada a todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad.

Los dos planes se someterán ahora a información pública para que se puedan presentar alegaciones y continuar su trámite administrativo para su aprobación definitiva. El plan de mejora de la calidad del aire de la zona urbana de Córdoba incluye 24 medidas que debe acomter el Ayuntamiento de Córdoba y otras 28 medidas que son responsabilidad de otras administraciones como la Junta de Andalucía o Estado.

Un "mecanismo de intervención rápida"

El concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola, ha explicado hoy al término de la junta de gobierno local que, por un lado, se ha aprobado el plan de actuación a corto plazo que "no deja de ser un mecanismo de intervención rápida, que afecta sobre todo a las partículas en suspensión, al dióxido de nitrógeno y al ozono". Y por otro lado, el plan de mejora contra la contaminación atmosférica, que es un plan de mejora que se pone como horizonte el año 2030.

Plan de acción a corto plazo

De este modo, el Plan de acción a corto plazo para mejora de la calidad del aire de Córdoba incluye medidas rápidas para cuando los niveles de partículas en suspensión, de dióxido de nitrógeno o de ozono superan los legalmente establecidos o recomendados, y que pueden afectar a restricciones de tráfico, acciones que se tomen en la zona de bajas emisiones, limitación de velocidad o refuerzo inmediato del transporte público.

Tráfico de la autovía A-4 a su paso por Córdoba en el km 401. / Manuel Murillo

Con vistas al año 2030

El Plan de mejora de la calidad del aire de la zona urbana de Córdoba 2030 sentó sus bases en el año 2021 y tenía un radio de acción ampliado hasta 2023. Ahora, el Ayuntamiento de Córdoba está trabajando en este nuevo plan que inicia hoy su procedimiento administrativo y que tendría vigencia hasta el año 2030. "Ese plan no solo afectaría a las distintas delegaciones municipales, sino que también afectaría a los organismos autónomos y como no a las empresas municipales", ha indicado el edil del PP.

Además, García Ibarrola ha reseñado que este plan estará muy vinculado al plan del cambio climático que establece la Agenda del Ayuntamiento de Córdoba. Asimismo, ha señalado que "no solo tendría su efecto sobre el tema del tráfico rodado", que es el principal argumento sobre el que hay que actuar, "sino también en toda esa rehabilitación que llevamos a cabo en los edificios y que lo que buscan es una mayor eficiencia energética y por lo tanto una reducción de esa contaminación".

El plan de mejora plantea medidas a aplicar en seis posibles áreas:

Tráfico rodado.

Sector residencial/comercial/institucional.

Sector industrial y uso de productos.

Construcción y demolición.

Sector agrícola y forestal.

Prevención/Sensibilización/Gestión.

Panel informativo sobre la calidad del aire en la plaza de las Tres Culturas. / A. J. González

Córdoba, en buena situación de partida

En cualquier caso, el edil del PP ha hecho una valoración positiva de la situación de Córdoba en materia de calidad de aire de la que "Córdoba puede sentirse orgullosa", ha dicho. Asimismo, asegura que en muchos casos estamos en los parámetros que nos marcan la Unión Europea para el 2030 y que se va a ir mejorando gracias a "esa política que estamos llevando a cabo de desarrollo verde de la ciudad; somos la carta ciudad de España en metros cuadrados verdes por habitante y que seguimos ampliando esa esa apuesta".