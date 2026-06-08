Hacemos Córdoba exige al alcalde 200 plazas de Sadeco antes de que concluya el mandato

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba ha retado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, a ofertar 200 plazas de Sadeco antes de que concluya el mandato. El viceportavoz José Carlos Ruiz ha criticado "el colapso" de la empresa municipal y ha denunciado que el regidor no haya "cumplido su promesa electoral" de convocar esos empleos antes de 2027, algo para lo que considera que ya no tiene tiempo.

Hacemos Córdoba tratará de debatir sobre estas cuestiones en el Pleno del miércoles a través de una moción que pone encima de la mesa "uno de los grandes problemas de esta ciudad: la suciedad", en una sesión en la que precisamente está prevista la aprobación de la tercera subida de la tasa de limpieza en Córdoba, un 2,2%. Desde la coalición de izquierdas critican este nuevo incremento, que desmiente, a juicio de Hacemos, otra promesa electoral del alcalde: la de no subir impuestos.

El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz. / CÓRDOBA

El edil de Hacemos Córdoba habla de "colapso total" en la recogida de limpieza viaria y niega que, como se prometió en noviembre, se haya puesto en marcha un plan especial de limpieza que incluiría el baldeo de determinadas zonas de la ciudad. "Ni ha estado, ni se lo ha visto", ha asegurado Ruiz.

El problema de los contenedores

Hacemos Córdoba también quiere poner el foco en "el problema de los contenedores" y en el de la recogida de residuos por la carencia de camiones de recogida "a pesar de los anuncios" del presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga. Respecto a los contenedores, desde la coalición de izquierdas han pedido al equipo de gobierno de buscar una fórmula jurídica y legal para acabar con el contrato de renting de los nuevos contenedores, toda vez que han demostrado no ser útiles.

En última instancia, para Hacemos Córdoba tanto el alquiler de renting de camiones como el de contenedores son la prueba fehaciente de la "descapitalización" a la que el PP está sometiendo esta empresa municipal, por la que han pasado en los últimos años dos presidentes y cinco gerentes, a pesar de lo cual "la ciudad está más sucia y más abandonada que nunca".