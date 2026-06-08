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Córdoba por la Diversidad convoca una marcha alternativa del Orgullo el 28 de junio: "La diversidad no se negocia, que no nos silencien"

La plataforma critica la falta de atención institucional y el "vacío" en la campaña municipal

La Plataforma Córdoba por la Diversidad presenta su marcha.

La Plataforma Córdoba por la Diversidad presenta su marcha. / A. J. González

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

La plataforma Córdoba por la Diversidad ha convocado para el próximo 28 de junio una marcha coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+. La movilización, que partirá a las 20.00 desde la puerta del Ayuntamiento y concluirá en Rey Heredia, nace bajo el lema La diversidad no se negocia. ¡Que no nos silencien! y cuenta ya con el respaldo de más de una treintena de asociaciones, sindicatos, entidades sociales, organizaciones políticas y personas a título individual.

Las portavoces de la plataforma han presentado este lunes el cartel de la convocatoria, realizado de forma altruista por el diseñador Borja Cámara, y han explicado que el objetivo es "honrar la fecha del 28 de junio" y reivindicar un espacio propio para todas las realidades que conforman el colectivo LGTBIQA+ y sus familias.

No participarán en la manifestación institucional

La plataforma ha marcado distancias con la programación organizada por el Ayuntamiento y ha confirmado que no participará en la marcha institucional prevista dentro de los actos del Orgullo. "Respetamos a quien quiera acudir, pero nosotras hemos convocado nuestra propia marcha y cada persona irá donde considere que se siente representada", han señalado.

Según han señalado, la marcha pretende ser "inclusiva y accesible" para toda la ciudadanía. El recorrido partirá de Capitulares y finalizará en Rey Heredia, un itinerario elegido para facilitar la participación de personas mayores, familias y personas con discapacidad.

Desde la plataforma aseguran que la iniciativa surge ante el sentimiento de "vacío institucional" que, a su juicio, existe actualmente en Córdoba. "No nos sentimos cuidadas ni atendidas", han afirmado durante la presentación. Como ejemplo, han criticado que en la campaña municipal del Orgullo "ni siquiera figure el teléfono 028 de atención a personas LGTBIQA+", lo que consideran una muestra del desconocimiento de las problemáticas del colectivo.

A.J.González Córdoba La Plataforma Córdoba por la Diversidad convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+, que se celebra el 28 de junio. Durante la comparecencia se presentará oficialmente el cartel de la Marcha por la Diversidad de la Plataforma, creado por el ilustrador cordobés Borja Cámaras &quot;Cámaras pasadas&quot;, y se procederá a la lectura de un manifiesto reivindicativo.

La plataforma prepara otras actividades complementarias a la marcha. / AJ González

Las entidades promotoras sostienen que las actividades impulsadas en los últimos años desde el Ayuntamiento no reflejan la diversidad de realidades que integran el colectivo. Por ello, defienden la necesidad de construir un espacio "auténticamente inclusivo, de reivindicación y visibilización, donde tengan cabida, sin exclusiones, todas las identidades, orientaciones y expresiones de género".

Reprochan al Ayuntamiento la falta de renovación de la imagen de la campaña

Asimismo, han criticado el lema elegido para la campaña institucional al considerar que deja fuera a parte de las realidades del colectivo. También han reprochado al Ayuntamiento la falta de renovación de la imagen de la campaña, que consideran muy similar a la de años anteriores.

La convocatoria coincide con el aniversario de los disturbios de Stonewall, considerados el origen del movimiento moderno por los derechos LGTBIQA+, y pretende, según la plataforma, "llenar las calles de Córdoba con un espíritu de lucha, reivindicación y protesta colectiva". Las entidades participantes alertan además del aumento de los delitos de odio y de los discursos de intolerancia, circunstancias que consideran especialmente preocupantes en el contexto actual.

Además de la marcha, Córdoba por la Diversidad prepara un programa de actividades que se desarrollará entre los días 25 y 28 de junio y que será presentado públicamente durante la próxima semana.

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"Los avances conseguidos por las personas LGTBIQA+ han sido fruto del esfuerzo y la movilización colectiva y todavía queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad real y efectiva", sostienen desde la plataforma, que hace un llamamiento a toda la ciudadanía cordobesa para participar en la movilización.

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