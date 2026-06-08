Funeral
Córdoba despide al sacerdote Juan Moreno, expresidente de Cajasur, con una misa exequial en la Catedral
El funeral por el religioso cordobés, fallecido a los 94 años, se ha celebrado este lunes tras una vida dedicada a la Iglesia
Córdoba ha dicho adiós este lunes a una de las figuras destacadas de su vida religiosa y social reciente. La misa exequial por el sacerdote Juan Moreno se ha celebrado a las 9.30 horas en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
Juan Moreno, nacido en Villanueva de Córdoba hace 94 años, falleció en la madrugada de este domingo en la capital cordobesa. Ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955, dedicó buena parte de su trayectoria eclesiástica a la formación de sacerdotes y ocupó distintas responsabilidades dentro de la Iglesia cordobesa. En el año 2005 sucedió a Miguel Castillejo como presidente de Cajasur, cargo que abandonó al cumplir 75 años en 2007.
Una vida vinculada a la Iglesia de Córdoba
Moreno fue párroco de la Iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos, conocida como La Compañía, desde el año 2002. También fue prelado de honor del Papa, presidente arcediano de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y miembro del Consejo de Asuntos Económicos.
La capilla ardiente quedó instalada precisamente en La Compañía, templo muy vinculado a su labor pastoral y desde donde numerosos cordobeses han podido despedirse del sacerdote.
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