Córdoba cambia las reglas de la vivienda protegida: menos papeles, más sorteo y un solo rechazo

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el anteproyecto de las Normas Reguladoras del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Córdoba, que primará el sorteo frente a la baremación en la adjudicación de viviendas protegidas, públicas y privadas. El presidente de la empresa municipal de vivienda (Vimcorsa), Miguel Ángel Torrico, ha defendido hoy este cambio que potencia el sorteo y ha explicado que se trata de agilizar el proceso y de dar más oportunidades a demandantes que llevaban históricamente registrados, pero que siempre se quedaban en situación de reserva al entrar nuevas familias con mejores puntuaciones de preferencia social.

En concreto, se trata de beneficiar a aquellas familias que se quedaban indefinidamente en situación de reserva por no tener "acceso a una vivienda en el mercado libre por tener una renta más superior de la media, pero que tampoco tenían acceso a una vivienda protegida por ese mismo motivo".

Daniel García Ibarrola y Miguel Ángel Torrico, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Cuáles son las novedades del proceso

En este sentido, Torrico ha asegurado que el sistema actual era un procedimiento mucho más lento y considera que "el nuevo sistema dará mayor concreción, claridad y celeridad a los procedimientos de inscripción, selección y adjudicación de viviendas". Fundamentalmente, la modificación de la normativa va a consistir en una reducción de la documentación para hacer más fácil el acceso al registro; se va a dar también la posibilidad de inscripción únicamente para poder emitir certificación del visado de contrato ante la consejería competente en materia de vivienda y también se va a reducir el número de veces, de dos a una, que se puede rechazar una vivienda asignada, fundamentalmente en materia de alquiler.

Hasta ahora, un demandante de vivienda podía rechazar hasta dos veces una vivienda, pero ahora el segundo rechazo conllevará la exclusión del registro. "Evidentemente así pueda darse más oportunidad a los cordobeses o ciudadanos inscritos en este registro que necesiten acceso a esa vivienda en régimen de protección oficial", ha defendido Torrico.

Subvenciones de Servicios Sociales

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado este lunes el convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Gitanas de Córdoba UPRE Romnja, y la concesión de subvención para la ejecución del proyecto Upre-Kalí: servicio de atención integral y mediación, dotado con 10.000 euros, que favorecerá a 25 mujeres y 5 hombres que mejorarán su situación de exclusión social.

Asimismo, se ha aprobado otro convenio de colaboración con la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones Similares (Acpacys), y de concesión de subvención para la ejecución del proyecto Apoyo a la inclusión social en Acpacys por 15.000 euros.

En última instancia, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Fundación Antonio Gala y de concesión de 80.000 euros de subvención para la realización de sus actividades durante el primer semestre de 2026, vinculadas con la residencia de jóvenes creadores que pone en marcha esta entidad para preservar el legado de Antonio Gala.