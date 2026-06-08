Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajar en veranoEmpleos más demandadosOficios sin paroIndustriaHosteleríaEn directo | León XIV en EspañaFormación ProfesionalMercadillo del ArenalCalor y piscinasMoteros fuente de PriegoHospital R. SofíaJóvenes cordobesesCarretera cortadaAbonos CCFEl pueblo más frescoAccidente Avenida LibiaFallece Juan MorenoAntonio Blanco y Paola Melgar
instagramlinkedin

Ayuntamiento

Córdoba cambia las reglas de la vivienda protegida: menos papeles, más sorteo y un solo rechazo

El presidente de Vimcorca, Miguel Ángel Torrico, dice que la modificación normativa del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida busca beneficiar a familias con rentas intermedias y reducir la burocracia

Viviendas de protección oficial en Córdoba.

Viviendas de protección oficial en Córdoba. / Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el anteproyecto de las Normas Reguladoras del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Córdoba, que primará el sorteo frente a la baremación en la adjudicación de viviendas protegidas, públicas y privadas. El presidente de la empresa municipal de vivienda (Vimcorsa), Miguel Ángel Torrico, ha defendido hoy este cambio que potencia el sorteo y ha explicado que se trata de agilizar el proceso y de dar más oportunidades a demandantes que llevaban históricamente registrados, pero que siempre se quedaban en situación de reserva al entrar nuevas familias con mejores puntuaciones de preferencia social.

En concreto, se trata de beneficiar a aquellas familias que se quedaban indefinidamente en situación de reserva por no tener "acceso a una vivienda en el mercado libre por tener una renta más superior de la media, pero que tampoco tenían acceso a una vivienda protegida por ese mismo motivo".

Daniel García Ibarrola y Miguel Ángel Torrico, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba.

Daniel García Ibarrola y Miguel Ángel Torrico, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Cuáles son las novedades del proceso

En este sentido, Torrico ha asegurado que el sistema actual era un procedimiento mucho más lento y considera que "el nuevo sistema dará mayor concreción, claridad y celeridad a los procedimientos de inscripción, selección y adjudicación de viviendas". Fundamentalmente, la modificación de la normativa va a consistir en una reducción de la documentación para hacer más fácil el acceso al registro; se va a dar también la posibilidad de inscripción únicamente para poder emitir certificación del visado de contrato ante la consejería competente en materia de vivienda y también se va a reducir el número de veces, de dos a una, que se puede rechazar una vivienda asignada, fundamentalmente en materia de alquiler.

Hasta ahora, un demandante de vivienda podía rechazar hasta dos veces una vivienda, pero ahora el segundo rechazo conllevará la exclusión del registro. "Evidentemente así pueda darse más oportunidad a los cordobeses o ciudadanos inscritos en este registro que necesiten acceso a esa vivienda en régimen de protección oficial", ha defendido Torrico.

Subvenciones de Servicios Sociales

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado este lunes el convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Gitanas de Córdoba UPRE Romnja, y la concesión de subvención para la ejecución del proyecto Upre-Kalí: servicio de atención integral y mediación, dotado con 10.000 euros, que favorecerá a 25 mujeres y 5 hombres que mejorarán su situación de exclusión social.

Asimismo, se ha aprobado otro convenio de colaboración con la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones Similares (Acpacys), y de concesión de subvención para la ejecución del proyecto Apoyo a la inclusión social en Acpacys por 15.000 euros.

Noticias relacionadas y más

En última instancia, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Fundación Antonio Gala y de concesión de 80.000 euros de subvención para la realización de sus actividades durante el primer semestre de 2026, vinculadas con la residencia de jóvenes creadores que pone en marcha esta entidad para preservar el legado de Antonio Gala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  7. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  8. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda

Córdoba cambia las reglas de la vivienda protegida: menos papeles, más sorteo y un solo rechazo

Córdoba cambia las reglas de la vivienda protegida: menos papeles, más sorteo y un solo rechazo

El Zoo de Córdoba abre sus puertas este verano con actividades, campamentos y noches temáticas para niños

El Zoo de Córdoba abre sus puertas este verano con actividades, campamentos y noches temáticas para niños

Ouigo lanza billetes de alta velocidad desde nueve euros para acudir a los conciertos de verano del Córdoba Live

Ouigo lanza billetes de alta velocidad desde nueve euros para acudir a los conciertos de verano del Córdoba Live

Así es el proyecto para la segunda fase de la restauración de la Mezquita de Córdoba: más de 60.000 euros y dos zonas de intervención

Hacemos Córdoba exige al alcalde 200 plazas de Sadeco antes de que concluya el mandato

Hacemos Córdoba exige al alcalde 200 plazas de Sadeco antes de que concluya el mandato

El Movimiento Ciudadano exige al Ayuntamiento la finalización del Plan de Instalaciones Deportivas

El Movimiento Ciudadano exige al Ayuntamiento la finalización del Plan de Instalaciones Deportivas

El Consejo de Distrito Centro de Córdoba se reafirma en pedir la compra municipal de los cines de verano

El Consejo de Distrito Centro de Córdoba se reafirma en pedir la compra municipal de los cines de verano

El PSOE asegura que el tope al coste de los medicamentos beneficiará a más de 110.000 pensionistas cordobeses

El PSOE asegura que el tope al coste de los medicamentos beneficiará a más de 110.000 pensionistas cordobeses
Tracking Pixel Contents