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EL TIEMPO

Córdoba vuelve al horno esta semana: Aemet prevé hasta 40 grados y una posible sorpresa el domingo

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología del 8 al 14 de junio

Más calor esta semana en Córdoba

Más calor esta semana en Córdoba / CÓRDOBA

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María Roso

Córdoba vivirá esta semana un escenario meteorológico muy familiar para esta época del año: sol, calor en ascenso, noches todavía relativamente llevaderas y un ojo puesto en el fin de semana por la posible llegada de más nubosidad asociada a un embolsamiento de aire frío en altura, o lo que es lo mismo, una DANA. En resumen, esta semana hará calor de verdad, pero no conviene perder de vista el domingo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Córdoba capital ofrece una tendencia clara para los próximos siete días: máximas entre 36 y 40 grados, precipitación prácticamente nula hasta el sábado y una probabilidad de lluvia del 35% el domingo 14 de junio.

El viernes, el día más duro

El pico de calor de la semana llegará, según la Aemet, el viernes 12 de junio, cuando Córdoba podría alcanzar los 40 grados de máxima. Antes, el calor ya irá apretando: 36 grados el lunes, 38 el martes, 37 el miércoles y 38 el jueves. El sábado se espera una ligera bajada, con 37 grados, la misma máxima prevista para el domingo.

En cuanto a las mínimas, las noches del lunes y del domingo serán las más cálidas de la semana, con unas marcas de 19 y 18 grados respectivamente. El resto de las jornadas, las temperaturas más bajas se situarán en los 17 grados, siendo la del martes la noche más fresca con una previsión de 16º.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

¿ DANA a la vista?

Por su parte, el portal meteorológico Andalmet apunta de la posible llegada al final de la semana de un embolsamiento de aire frío en capas medias y altas, es decir, una pequeña DANA. En este caso, el escenario que se plantea es más limitado: más nubes, posibles chubascos aislados y algo de barro si entra polvo en suspensión.

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Si a este escenario se suma la previsión de un 35% de probabilidad de lluvia apunta por la Aemet, la capital podría experimentar un leve giro térmico en la jornada del domingo, que por lo demás seguirá siendo calurosa.

Calor, sol y radiación alta

Otro dato relevante para la semana es el índice ultravioleta, que Aemet sitúa en valores altos: 9 el lunes, 10 el martes, 8 el miércoles, 8 el jueves y 9 el viernes. En la práctica, esto obliga a extremar la protección solar, especialmente entre el mediodía y la tarde.

Ante este escenario, los expertos recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y población vulnerable.

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