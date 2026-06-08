El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba exige al Ayuntamiento la finalización del Plan de Instalaciones Deportivas

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento que finalice el trabajo técnico del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (Plied), "cuya redacción se inició hace algo más de un año con la consulta" a los colectivos ciudadanos en un amplio proceso participativo “que no puede caer en saco roto”, asegura el CMC en una nota de prensa. Esta entidad explica que el documento rector "determinará para los próximos años los proyectos a acometer, el mantenimiento de la red y los usos de estas instalaciones con la mayor eficacia y rendimiento social y vecinal, además de recoger todas las aspiraciones que en cuestión de deportes ya ha manifestado el Movimiento Ciudadano".

Para el CMC, según se ha informado a los responsables municipales, “este año debería ser en el que, por un lado, se diseñen las instalaciones del futuro”, y por otro, “se reflexione y se llegue a consensos sobre qué hacer con las instalaciones actuales, cómo mantenerlas y cómo gestionarlas, a la vez que acometen proyectos que acumulan ya años de promesas incumplidas, en ocasiones muy anteriores al actual Gobierno local, priorizando las concesiones a entidades públicas por delante de entidades privadas”. Como ejemplo de ello cita el proyecto de piscina de 50 metros cubierta, de la que carece la red deportiva municipal, una iniciativa sobre la que se han hecho trabajos previos, pero para la que queda por fijar su ubicación, características y desarrollo del proyecto.

La importancia de construir el pabellón de la Juventud

Sin embargo, el CMC considera que "la espera para aprobar el Plied no debe paralizar proyectos en curso largamente reclamados" por los colectivos ciudadanos, "como la construcción y diseño de la gestión del nuevo Pabellón de la Juventud con piscina (esta semana ha salido a contratación) o la segunda fase del estadio San Eulogio, a financiar con fondos europeos".

Solar donde irá ubicado el pabellón de la Juventud, en el Sector Sur. / Manuel Murillo

Otros casos que menciona la nota de prensa del Movimiento Ciudadano son la sala de barrio de Villarrubia, que debe salir a contratación este verano; volver a sacar a concurso público las instalaciones de pádel de Parque Azahara, tras superar las diferencias con los posibles concesionarios; y la pista deportiva en la zona Paraíso Arenal, que sería el primer equipamiento público municipal con el que contaría el distrito Levante-Este.

El CMC reclama una mejora en la gestión de las instalaciones municipales

"Tan importante o más aún que los nuevos equipamientos es que el Plied defina y desarrolle propuestas de mejora de la red de instalaciones deportivas municipales, especialmente en las salas de barrio, cuyo actual sistema precisa un mantenimiento más eficaz (como en las cubiertas), creando tensiones y conflictos e impidiendo que este tipo de instalaciones puedan dar mucho más de sí", continúa el escrito.

En este capítulo el CMC incluye los campos de fútbol para el deporte base, "que siguen faltos de inversión pendientes de que se aclare su gestión, y que ha sido cuestionada por colectivos por su rigidez desde el Imdeco". Al respecto, el Consejo, como se incorporó al Plied, aboga porque se vuelva al modelo de gestión compartida con los clubes y asociaciones de la zona, que aportan “compromiso social y cercanía” y "multiplican la actividad y los réditos de estos equipamientos".

Las pistas deportivas sin adscribir al Imdeco, un problema "pendiente"

Por último, el CMC recuerda que está "pendiente" el "problema de pistas deportivas municipales que aún no están adscritas al Imdeco", como la de La Asomadilla, o los circuitos integrados en parques urbanos (La Asomadilla, Parque Cruz Conde y el Tablero) para que "sean definitivamente mantenidos y gestionados por el Imdeco sin los problemas de competencias actuales entre distintos servicios y áreas municipales".