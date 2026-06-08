Cultura
El Consejo de Distrito Centro de Córdoba se reafirma en pedir la compra municipal de los cines de verano
El órgano vecinal reclama acceso al expediente sobre la renuncia al retracto y defiende la apertura de los recintos este verano
El Consejo de Distrito Centro ha reafirmado su posición a favor de la adquisición municipal de los cuatro cines de verano como la opción que considera “más clara y estable” para garantizar la protección de los inmuebles y la continuidad de su actividad como espacios cinematográficos.
Según ha expuesto el propio consejo, este posicionamiento se mantiene después de varias sesiones de debate y resoluciones internas en las que, asegura, se ha alcanzado un amplio acuerdo en torno a la necesidad de preservar estos recintos como equipamientos culturales para la ciudad.
Petición de acceso al expediente
El Consejo de Distrito Centro ha recordado que solicitó por registro electrónico el pasado 26 de mayo su personación en el expediente aprobado en la Junta de Gobierno Local, con el objetivo de acceder a la documentación relacionada con la renuncia al derecho de retracto por el cambio de propiedad de los cines por 300.000 euros. Según denuncia, hasta el momento no ha recibido respuesta a esa petición.
Críticas a la renuncia al retracto
Entre los puntos que resume como base de su posición, el consejo expresa su rechazo a lo que considera una falta de debate sobre la oferta y sobre la decisión del gobierno municipal de no ejercer la adquisición de los cines para la ciudad.
El órgano vecinal sostiene que esa renuncia deja nuevamente estos espacios “al albur de intereses privados no confiables” y reclama transparencia sobre las circunstancias y documentos que rodean esta operación.
Apertura este verano
El Consejo de Distrito Centro insiste además en que los cines de verano deben abrir esta temporada. En este sentido, señala que Coliseo ya ha manifestado su intención favorable y defiende que Delicias y Fuenseca también deberían hacerlo si se aceptan las supuestas condiciones de la nueva subvención.
Preocupación por el Olimpia
El consejo mantiene igualmente su denuncia sobre la situación de abandono del cine Olimpia y plantea la necesidad de vincular este recinto al tratamiento general del conjunto de cines de verano.
Nuevas actuaciones y vías de estudio
Entre las medidas que plantea a partir de ahora, el Consejo de Distrito Centro apuesta por recabar toda la información posible para evitar nuevas sorpresas y mejorar sus alternativas, desde el expediente municipal por cambio de propietario hasta las notas simples del Registro de la Propiedad.
También propone estudiar la posibilidad jurídica y la oportunidad de instar a la Junta de Andalucía a ejercer el derecho correspondiente, así como promover, junto a asociaciones vecinales y culturales y con el asesoramiento necesario, el inicio del procedimiento para la declaración de estos recintos como Bienes de Interés Cultural.
Espacio de debate sobre su futuro
Por último, el consejo plantea abrir el propio Consejo de Distrito Centro como espacio de encuentro y debate para valorar fórmulas de gestión comunitaria, cooperativa o pública de los cines de verano.
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