La Conferencia Episcopal encarga a la cordobesa María José Ruiz el retrato oficial del Papa León XIV

La pintora cordobesa María José Ruiz ha sido la designada por la Conferencia Episcopal Española para realizar el retrato oficial del Papa León XIV con motivo de su viaje apostólico a España. La artista ha informado en sus redes sociales de este encargo y lo califica como "un hito inolvidable" en su trayectora como pintora y agradece el apoyo de la Conferencia por esta elección.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha obsequiado esta tarde a León XIV con la obra de la artista montillana. La presentación del lienzo ha tenido lugar durante el encuentro que el Papa ha tenido con los prelados con motivo del 60.º aniversario de la creación del colegio episcopal español.

El lienzo —que se ha ubicado a la entrada del salón de la Plenaria de la sede de la CEE, donde los prelados se reúnen habitualmente— representa a León XIV en la Basílica de San Juan de Letrán, considerada la catedral del Papa, en una composición cargada de símbolos religiosos y referencias vinculadas a la tradición cristiana. Así, el retrato muestra al Santo Padre en un espacio de gran significado para la Iglesia católica.

A sus pies aparece la concha bautismal que recuerda al apóstol Santiago, mientras el Pontífice pisa sobre la arena de la playa. En ese escenario se entrevén las huellas del ángel que se aparece a San Agustín para explicarle la imposibilidad de conocer el misterio de la Trinidad.

Una lectura simbólica del Papa

Como es habitual en la pintura de María José Ruiz, la obra no se limita a reproducir la imagen del Papa, sino que incorpora una lectura simbólica de su figura y de la tradición teológica cristiana. La escena remite, al mismo tiempo, al bautismo, al camino jacobeo, a la autoridad espiritual de la Basílica de San Juan de Letrán y a una de las enseñanzas más conocidas atribuidas a San Agustín sobre el misterio trinitario, aludiendo así a la orden de los agustinos, a la que pertenece Robert Francis Prevost.

Cabe recordar que la pintora de Montilla le regaló un cuadro al papa Francisco, y aquella obra cuelga de las paredes de la capilla principal del Pontificio Colegio Español de San José. Entre otras muchas obras, esta artista cordobesa ha sido autora de uno de los carteles de la Feria de Córdoba más revolucionarios al estar protagonizado por un hombre.

Una creadora polifacética

Nacida en Montilla el 2 de diciembre de 1966, María José Ruiz López es una creadora polifacética cuya formación refleja un marcado interés por las artes y las humanidades. Licenciada en Bellas Artes y en Derecho, es también diplomada en Lengua y Cultura Italiana por las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri de Italia, además de académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

Su trayectoria artística mantiene desde hace décadas una intensa relación con espacios religiosos y culturales de relevancia internacional. Desde 1997, año en el que expuso su trabajo en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, sus obras han podido contemplarse en ciudades de Italia, Francia y España, así como en lugares como la Mezquita Catedral de Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova, en Italia, la Accademia Internazionale dei Micenei, también en Italia, la Fundación Focus Abengoa de Sevilla, la Catedral de Toledo o la Catedral de Moyobamba, en Perú.

En ese recorrido ocupa un lugar destacado la obra que María José Ruiz dedicó a San Juan de Ávila, una figura especialmente vinculada a Montilla. A finales del mes de abril de 2015, el Papa Francisco recibió un lienzo de grandes dimensiones realizado por la artista como obsequio que el Ayuntamiento hacía a la Santa Sede con motivo de la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.

Aquel reconocimiento a san Juan de Ávila tuvo lugar el 7 de octubre de 2012 de manos de Benedicto XVI. La obra de María José Ruiz se había presentado previamente en Montilla el 6 de enero de 2014, durante una solemne eucaristía conmemorativa del 514º aniversario del nacimiento del Doctor de la Iglesia, y fue donada por la artista al pueblo de Montilla.

Aquel retrato de san Juan de Ávila decora en la actualidad la iglesia del Colegio Español de San José en Roma, lo que mantiene viva la proyección internacional de una pieza nacida en torno a una de las devociones y referencias históricas más profundas de Montilla. Esa conexión concede especial relevancia local al nuevo retrato de León XIV presentado esta tarde en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

De igual modo, junto a su obra de temática religiosa, María José Ruiz ha desarrollado una producción pictórica marcada por el mensaje social. Esa inquietud la llevó a obtener el Premio de Pintura Focus Abengoa con ¿Por qué?, una obra referida a la violencia de género. En esa misma línea destaca también Blanco Roto, otra creación vinculada a esa sensibilidad social presente en parte de su trayectoria.

Con el retrato de León XIV, la artista suma una nueva obra a una trayectoria que ha unido pintura, espiritualidad, memoria y compromiso social. La presencia del lienzo en la entrada del salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española sitúa su trabajo en un lugar de especial visibilidad dentro de la sede de los obispos, en una jornada marcada por la visita del Papa y por el aniversario del colegio episcopal español.