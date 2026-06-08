Camareros, mozos, operarios, cocineros y dependientes, entre los perfiles profesionales más buscados este verano en Córdoba

Los perfiles profesionales más buscados dependen de los sectores económicos. En el ámbito industrial, según Adecco, se están demandando muchos operarios de maquinaria, empaquetadores y carretilleros. En el sector servicios, cocineros, ayudantes de sala, camareros, ayudantes de camarero y recepcionistas; en el retail, dependientes y ayudantes de dependientes mientras que hay posiciones abiertas para contratos de duración más larga que también tienen mucha demanda de las empresas.

En concreto, técnicos de nóminas, personal de banca, técnicos de recursos humanos, administrativos, ingenieros y electromecánicos. Adecco anima a los interesados a incluir sus curriculums en los portales de empleo y a inscribirse en su página web. Según Randstad, el sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano.

Imagen de archivo de operarios de maquinaria. / Manuel Murillo

Profesionales "con alta disponibilidad e incorporación inmediata

En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística. En la misma línea, afirman que camareros, dependientes y mozos de almacén figuran entre los profesionales más demandados. «Buscan profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa», añaden. Cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores y recepcionistas están muy solicitados, así como perfiles vinculados al ocio, como animadores y personal de eventos. «Cada vez es más habitual que se requieran competencias digitales básicas y habilidades como la flexibilidad y el trabajo en equipo».