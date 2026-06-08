Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad FPEn directo | León XIV, en EspañaJóvenes cordobesesMoteros fuente de PriegoMultipropietariosAntonio JoséAccidente Avenida LibiaCCFEl pueblo más frescoBiogásAcude conduciendo al examen del cocheFallece Juan MorenoNocturna TrotacallesAntonio Blanco y Paola MelgarHostecorReina LetiziaJoaquín Alberto NievaCrónica de la semanaCerro de la MercedMejor restaurante italianoQuioscos
instagramlinkedin

Empleo estival

Camareros, mozos, operarios, cocineros y dependientes, entre los perfiles profesionales más buscados este verano en Córdoba

Las empresas buscan personas que tengan experiencia, resiliencia y competencias digitales para la campaña de verano aunque también hay otros puestos para más larga duración

Imagen de archivo de una terraza de Córdoba.

Imagen de archivo de una terraza de Córdoba. / A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Los perfiles profesionales más buscados dependen de los sectores económicos. En el ámbito industrial, según Adecco, se están demandando muchos operarios de maquinaria, empaquetadores y carretilleros. En el sector servicios, cocineros, ayudantes de sala, camareros, ayudantes de camarero y recepcionistas; en el retail, dependientes y ayudantes de dependientes mientras que hay posiciones abiertas para contratos de duración más larga que también tienen mucha demanda de las empresas.

En concreto, técnicos de nóminas, personal de banca, técnicos de recursos humanos, administrativos, ingenieros y electromecánicos. Adecco anima a los interesados a incluir sus curriculums en los portales de empleo y a inscribirse en su página web. Según Randstad, el sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano.

Noticias relacionadas y más

Eva Noguero, durante la presentación de la memoria de El Cabril. Operarios descargan un contenedor de residuos radiactivos en la nave de muy baja actividad de El Cabril, en una imagen de archivo. El Cabril Centro de almacenamiento para residuos radiactivos de baja, media y muy baja actividad. Enresa

Imagen de archivo de operarios de maquinaria. / Manuel Murillo

Profesionales "con alta disponibilidad e incorporación inmediata

En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística. En la misma línea, afirman que camareros, dependientes y mozos de almacén figuran entre los profesionales más demandados. «Buscan profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa», añaden. Cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores y recepcionistas están muy solicitados, así como perfiles vinculados al ocio, como animadores y personal de eventos. «Cada vez es más habitual que se requieran competencias digitales básicas y habilidades como la flexibilidad y el trabajo en equipo».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  7. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  8. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios

El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

El programa OFF de Flora, una puerta abierta a la creatividad local

Vanesa Sepúlveda, operaria en Smurfit Westrock: «Quería dejar la hostelería y ahora estoy encantada»

Rafael Ángel Alba, estudiante de Fisioterapia y camarero: «Trabajar te enseña más de la vida que la universidad»

Rafael Ángel Alba, estudiante de Fisioterapia y camarero: «Trabajar te enseña más de la vida que la universidad»

Estos son los puestos de trabajo más ofertados por las empresas cordobesas este verano

Estos son los puestos de trabajo más ofertados por las empresas cordobesas este verano

Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos

Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos

Sacadores de fuego y engastadores: los dos oficios con paro cero en Córdoba que los jóvenes no quieren aprender

Francisco Triviño, gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba: "Es una responsabilidad seguir haciendo crecer un hospital puntero"

Francisco Triviño, gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba: "Es una responsabilidad seguir haciendo crecer un hospital puntero"
Tracking Pixel Contents