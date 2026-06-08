Congreso
La Cámara de Comercio de Córdoba impulsa la IA generativa para mejorar la competitividad empresarial
El Congreso Inteligencia Artificial sin barreras reúne en Córdoba a 300 asistentes y expertos de primer nivel para acercar la IA avanzada a empresas, autónomos y profesionales
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba ha celebrado este lunes el 1ª Congreso Inteligencia Artificial sin barreras, una cita centrada en las aplicaciones prácticas de la IA generativa para el tejido empresarial cordobés. El encuentro, desarrollado en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba Músico Ziryab, ha contado con la cofinanciación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha defendido durante la inauguración que la inteligencia artificial “ya no es una tecnología del futuro, sino una herramienta del presente” capaz de ayudar a empresas, autónomos y profesionales a ser “más competitivos, eficientes e innovadores”.
Díaz ha recordado que la institución cameral lleva “tres años y medio” ofreciendo formación en inteligencia artificial y ha señalado que este congreso supone “un paso más” al plantearse como un foro pionero sobre IA avanzada. Según ha explicado, el objetivo es unir a quienes desarrollan la tecnología, a quienes ya la aplican en empresas reales y a quienes necesitan comprenderla para incorporarla a su actividad diaria.
IA generativa para empresas y autónomos de Córdoba
La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mª Dolores Gálvez, ha subrayado que la IA es ya “una herramienta clave para mejorar la competitividad, la productividad y la capacidad de crecimiento de las empresas”. En este sentido, ha destacado la importancia de que el tejido empresarial conozca sus posibilidades y sepa integrarla en su funcionamiento cotidiano.
Gálvez también ha puesto el acento en la necesidad de contar con profesionales cualificados para afrontar esta transformación digital. Por ello, ha defendido la apuesta de la Consejería de Empleo por programas de formación en inteligencia artificial, análisis de datos y otras tecnologías emergentes.
Seis expertos para acercar la IA avanzada al tejido empresarial
El congreso ha reunido a cerca de 300 asistentes, entre empresas, autónomos, profesionales y personas interesadas en mejorar sus competencias digitales. Durante la jornada de mañana han intervenido el director creativo independiente Andrés Gil; el ingeniero de software Álvaro Pino; el arquitecto ejecutivo de Microsoft Azure, especialista en Inteligencia Artificial en Prodware y MVP de Microsoft, Alejandro Almeida; y el ingeniero informático Antonio Venzalá. Sus ponencias han ofrecido una visión estratégica y práctica sobre la IA generativa, con ejemplos orientados a su aplicación real en negocios y organizaciones.
Por la tarde, el programa continúa con demostraciones en directo a cargo del CEO de Artilabs, Ramón Iborra, y del doctor en Inteligencia Artificial y MVP de Microsoft Javier Menéndez Pallo. Entre los temas previstos figuran la automatización inteligente y la denominada “IA en esteroides”, centrada en usos avanzados de esta tecnología.
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