Sucesos
Los bomberos extinguen un incendio en el patio de un restaurante junto a la puerta del Almodóvar de Córdoba
El origen del fuego estuvo en un macetero de grandes dimensiones, que se propagó por parte del césped artificial
Un incendio en el patio de un restaurante en pleno casco histórico de Córdoba, junto a la puerta de Almodóvar, ha alertado a los vecinos, quienes han dado la voz de alarma a los bomberos. El suceso ha ocurrido a las 06.06 horas de la mañana, informan fuentes de los bomberos a este periódico.
El origen de las llamas ha estado en un macetero de piedra de grandes dimensiones, que tenía mucho plástico dentro, aunque se ha propagado por parte del césped artificial que está colocado en el suelo del patio.
Extinción inmediata y aviso al propietario
Una dotación de los bomberos, con una escalera y dos vehículos ligeros, se ha desplazado para apagar las llamas, lo que han conseguido en pocos minutos. Hay algunos daños materiales, de escasa envergadura. Además, se ha dado aviso al propietario del local.
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