Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajar en veranoEmpleos más demandadosOficios sin paroIndustriaHosteleríaEn directo | León XIV en EspañaFormación ProfesionalMercadillo del ArenalCalor y piscinasMoteros fuente de PriegoHospital R. SofíaJóvenes cordobesesCarretera cortadaAbonos CCFEl pueblo más frescoAccidente Avenida LibiaFallece Juan MorenoAntonio Blanco y Paola Melgar
instagramlinkedin

Sucesos

Los bomberos extinguen un incendio en el patio de un restaurante junto a la puerta del Almodóvar de Córdoba

El origen del fuego estuvo en un macetero de grandes dimensiones, que se propagó por parte del césped artificial

Imagen de archivo de unos bomberos recogiendo el equipo de extinción de incendios tras una actuación.

Imagen de archivo de unos bomberos recogiendo el equipo de extinción de incendios tras una actuación. / A.J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un incendio en el patio de un restaurante en pleno casco histórico de Córdoba, junto a la puerta de Almodóvar, ha alertado a los vecinos, quienes han dado la voz de alarma a los bomberos. El suceso ha ocurrido a las 06.06 horas de la mañana, informan fuentes de los bomberos a este periódico.

El origen de las llamas ha estado en un macetero de piedra de grandes dimensiones, que tenía mucho plástico dentro, aunque se ha propagado por parte del césped artificial que está colocado en el suelo del patio.

Noticias relacionadas y más

Extinción inmediata y aviso al propietario

Una dotación de los bomberos, con una escalera y dos vehículos ligeros, se ha desplazado para apagar las llamas, lo que han conseguido en pocos minutos. Hay algunos daños materiales, de escasa envergadura. Además, se ha dado aviso al propietario del local.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  7. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  8. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda

Los bomberos extinguen un incendio en el patio de un restaurante junto a la puerta del Almodóvar

El plan más exclusivo del verano en Córdoba: bañarse en una piscina de hotel sin hacer ‘check-in’

El plan más exclusivo del verano en Córdoba: bañarse en una piscina de hotel sin hacer ‘check-in’

El último pronóstico de la Aemet lo deja claro: vayan preparando sus piscinas en Córdoba, lo peor está por llegar

El último pronóstico de la Aemet lo deja claro: vayan preparando sus piscinas en Córdoba, lo peor está por llegar

El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"

Sacadores de fuego y engastadores: los dos oficios con paro cero en Córdoba que los jóvenes no quieren aprender

Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos

Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026

Que hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de junio de 2026
Tracking Pixel Contents