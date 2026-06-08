El Ayuntamiento de Córdoba publica el cuestionario y la plantilla provisional del examen para 24 plazas de ayudante

El tribunal calificador ha acordado publicar este lunes el cuestionario del primer ejercicio, celebrado el 6 de junio de 2026 , y la plantilla provisional de respuestas para las 24 plazas de ayudante que oferta en propiedad el Ayuntamiento de Córdoba. Ambos documentos están publicados en el tablón electrónico edictal del Ayuntamiento de Córdoba y en la sede electrónica. Ahora se ha concedido un plazo de 10 días hábiles para alegaciones a la misma.

Ofertas de empleo 2021 y 2023

Las 24 plazas de ayudante que el Ayuntamiento quiere cubrir están incluidas en las ofertas públicas de empleo de 2021(7 plazas) y 2023 (17). Esta convocatoria ha generado una enorme expectación, ya que fueron más de mil los opositores que presentaron su solicitud para hacer el examen. Las bases de estas oposiciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de enero y despertaron un enorme interés desde el primer momento. Junto a los 1.196 admitidos, el Consistorio excluyó a 39 aspirantes por diversos motivos relacionados con la documentación presentada, el pago de tasas o el incumplimiento de requisitos establecidos en las bases.

Oposiciones del Ayuntamiento en Rabanales este sábado. / Víctor Castro

Un examen tipo test de 90 minutos

El primer ejercicio de la oposición se celebró este sábado en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales. Se trató de un examen tipo test de 90 minutos de un temario que abarcaba materias tan diversas como jardinería, fontanería, mantenimiento y otros oficios municipales.