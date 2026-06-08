Empleo público
El Ayuntamiento de Córdoba publica el cuestionario y la plantilla provisional del examen para 24 plazas de ayudante
Abierto un plazo de 10 días para alegaciones a la plantilla provisional de las oposiciones de ayudante en Córdoba
El tribunal calificador ha acordado publicar este lunes el cuestionario del primer ejercicio, celebrado el 6 de junio de 2026 , y la plantilla provisional de respuestas para las 24 plazas de ayudante que oferta en propiedad el Ayuntamiento de Córdoba. Ambos documentos están publicados en el tablón electrónico edictal del Ayuntamiento de Córdoba y en la sede electrónica. Ahora se ha concedido un plazo de 10 días hábiles para alegaciones a la misma.
Ofertas de empleo 2021 y 2023
Las 24 plazas de ayudante que el Ayuntamiento quiere cubrir están incluidas en las ofertas públicas de empleo de 2021(7 plazas) y 2023 (17). Esta convocatoria ha generado una enorme expectación, ya que fueron más de mil los opositores que presentaron su solicitud para hacer el examen. Las bases de estas oposiciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de enero y despertaron un enorme interés desde el primer momento. Junto a los 1.196 admitidos, el Consistorio excluyó a 39 aspirantes por diversos motivos relacionados con la documentación presentada, el pago de tasas o el incumplimiento de requisitos establecidos en las bases.
Un examen tipo test de 90 minutos
El primer ejercicio de la oposición se celebró este sábado en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales. Se trató de un examen tipo test de 90 minutos de un temario que abarcaba materias tan diversas como jardinería, fontanería, mantenimiento y otros oficios municipales.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda