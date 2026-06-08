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El Ayuntamiento de Córdoba publica el cuestionario y la plantilla provisional del examen para 24 plazas de ayudante

Abierto un plazo de 10 días para alegaciones a la plantilla provisional de las oposiciones de ayudante en Córdoba

Oposiciones del Ayuntamiento en Rabanales

Oposiciones del Ayuntamiento en Rabanales / Víctor Castro / COR

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El tribunal calificador ha acordado publicar este lunes el cuestionario del primer ejercicio, celebrado el 6 de junio de 2026 , y la plantilla provisional de respuestas para las 24 plazas de ayudante que oferta en propiedad el Ayuntamiento de Córdoba. Ambos documentos están publicados en el tablón electrónico edictal del Ayuntamiento de Córdoba y en la sede electrónica. Ahora se ha concedido un plazo de 10 días hábiles para alegaciones a la misma.

Ofertas de empleo 2021 y 2023

Las 24 plazas de ayudante que el Ayuntamiento quiere cubrir están incluidas en las ofertas públicas de empleo de 2021(7 plazas) y 2023 (17). Esta convocatoria ha generado una enorme expectación, ya que fueron más de mil los opositores que presentaron su solicitud para hacer el examen. Las bases de estas oposiciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de enero y despertaron un enorme interés desde el primer momento. Junto a los 1.196 admitidos, el Consistorio excluyó a 39 aspirantes por diversos motivos relacionados con la documentación presentada, el pago de tasas o el incumplimiento de requisitos establecidos en las bases.

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