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Solidaridad

Acansa busca las últimas familias de acogida para recibir a 131 niños saharauis este verano en Córdoba

Aún se necesitan dos familias más para garantizar la participación de todos los menores saharauis en el programa Vacaciones en Paz 2026

Los niños saharauis del programa del año pasado.

Los niños saharauis del programa del año pasado. / Manuel Murillo

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

La Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis (Acansa) ultima los preparativos del programa Vacaciones en Paz 2026, que permitirá que 131 menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis pasen los meses de julio y agosto en Córdoba y su provincia. A pocas semanas de su llegada, la organización mantiene abierto el plazo para incorporar las últimas familias de acogida necesarias para completar el programa.

Según explica la asociación, actualmente cuentan con unas 120 familias inscritas, aunque muchas de ellas acogerán a dos menores o a hermanos. No obstante, todavía necesitan al menos dos familias más para garantizar que todos los niños puedan participar en la iniciativa y cubrir posibles bajas de última hora.

La entidad ya ha remitido toda la documentación a la Junta de Andalucía, que es la encargada de evaluar y conceder la idoneidad de las familias participantes. Una vez completado este trámite, será la Subdelegación del Gobierno la que emita el informe favorable necesario para continuar con el procedimiento y remitirlo posteriormente a la Embajada de España en Argelia, donde se tramitarán los visados de los menores.

Llegarán a Cerro Muriano el próximo 1 de julio

Los niños, nacidos en 2015 y con 10 años de edad, tienen prevista su llegada el próximo 1 de julio. Aterrizarán de madrugada en el aeropuerto de Málaga y posteriormente serán trasladados a Cerro Muriano, donde pasarán las correspondientes revisiones médicas, oftalmológicas, auditivas y bucodentales antes de incorporarse a sus familias de acogida.

Los niños saharauis regresan a sus casas

Los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz. / Manuel Murillo

Desde la organización recuerdan que las estancias tendrán una duración de dos meses, durante julio y agosto, y destacan la importancia de contar con un pequeño margen de familias disponibles ante cualquier incidencia que pueda surgir antes del inicio del programa.

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Entre los requisitos para participar figuran no superar los 65 años de edad, no encontrarse en proceso de adopción y carecer de antecedentes penales o delitos de naturaleza sexual.

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