La participación de jóvenes cordobeses en la vigilia y la misa presididas por el papa León XIV en Madrid abre nuestro boletín de este domingo 7 de junio. También abordamos las alternativas formativas en Córdoba para quienes no obtengan la nota de acceso deseada en Selectividad, con especial atención a los grados superiores que permiten continuar hacia estudios universitarios. Además, recogemos la polémica surgida en Priego de Córdoba tras la entrada de una concentración motera en la Fuente del Rey, espacio protegido como Bien de Interés Cultural.

Además, destacamos estas otras noticias:

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