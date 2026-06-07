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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La presencia de la juventud cordobesa con el Papa León XIV, las opciones educativas tras la Selectividad y la polémica en Priego de Córdoba por el patrimonio de la Fuente del Rey son algunos de los asuntos más destacados de la jornada.

Javi y sus compañeros durante las actividades del Papa en Madrid.

Javi y sus compañeros durante las actividades del Papa en Madrid. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La participación de jóvenes cordobeses en la vigilia y la misa presididas por el papa León XIV en Madrid abre nuestro boletín de este domingo 7 de junio. También abordamos las alternativas formativas en Córdoba para quienes no obtengan la nota de acceso deseada en Selectividad, con especial atención a los grados superiores que permiten continuar hacia estudios universitarios. Además, recogemos la polémica surgida en Priego de Córdoba tras la entrada de una concentración motera en la Fuente del Rey, espacio protegido como Bien de Interés Cultural.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita de León XIV a España

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Córdoba ciudad

Cordobeses del año

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Cultura

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