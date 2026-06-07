La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La presencia de la juventud cordobesa con el Papa León XIV, las opciones educativas tras la Selectividad y la polémica en Priego de Córdoba por el patrimonio de la Fuente del Rey son algunos de los asuntos más destacados de la jornada.
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La participación de jóvenes cordobeses en la vigilia y la misa presididas por el papa León XIV en Madrid abre nuestro boletín de este domingo 7 de junio. También abordamos las alternativas formativas en Córdoba para quienes no obtengan la nota de acceso deseada en Selectividad, con especial atención a los grados superiores que permiten continuar hacia estudios universitarios. Además, recogemos la polémica surgida en Priego de Córdoba tras la entrada de una concentración motera en la Fuente del Rey, espacio protegido como Bien de Interés Cultural.
- Jóvenes cordobeses comparten fe y encuentro en la vigilia y la misa del papa León XIV en Madrid
- ¿Y si no me da la nota en Selectividad? Los grados superiores en Córdoba que pueden llevarte a la carrera que quieres
- Indignación y rechazo en Priego por la entrada de una concentración motera a la Fuente del Rey, protegida como BIC
Además, destacamos estas otras noticias:
Visita de León XIV a España
- DIRECTO | La visita del Papa a España, en directo | Sigue el minuto a minuto del segundo día de León XIV en España
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- ENTREVISTA | Jesús Guerrero, presidente de Hostecor: «Mayo ya no es la joya de la corona que teníamos, pero es importante»
- CRÓNICA DE LA SEMANA | Del albero al Parlamento
Cordobeses del año
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Cultura
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Deportes
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Andalucía
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