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La actualidad del domingo 7 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La concentración de la propiedad inmobiliaria, la referencia de León XIV a Córdoba y el debate sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas centran algunos de los contenidos más destacados de la jornada

El Papa León XIV en la Plaza de Lima.

El Papa León XIV en la Plaza de Lima. / José Luis Roca

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El auge de la multipropiedad en Córdoba, donde ya existen 580 titulares con más de 50 bienes inmuebles, abre nuestro boletín de este domingo 7 de junio. También recogemos las referencias del Papa León XIV a Córdoba como ejemplo histórico de convivencia y diálogo durante un discurso centrado en los riesgos de la polarización. Además, analizamos la situación de las plantas de biogás proyectadas en la provincia, impulsadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras crece el rechazo en varios municipios afectados.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita de León XIV a España

Vivienda

Córdoba ciudad

Cordobeses del año

Provincia

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