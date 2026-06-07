El auge de la multipropiedad en Córdoba, donde ya existen 580 titulares con más de 50 bienes inmuebles, abre nuestro boletín de este domingo 7 de junio. También recogemos las referencias del Papa León XIV a Córdoba como ejemplo histórico de convivencia y diálogo durante un discurso centrado en los riesgos de la polarización. Además, analizamos la situación de las plantas de biogás proyectadas en la provincia, impulsadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras crece el rechazo en varios municipios afectados.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita de León XIV a España

Vivienda

Córdoba ciudad

Cordobeses del año

Provincia

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