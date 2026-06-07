La actualidad del domingo 7 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La concentración de la propiedad inmobiliaria, la referencia de León XIV a Córdoba y el debate sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas centran algunos de los contenidos más destacados de la jornada
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El auge de la multipropiedad en Córdoba, donde ya existen 580 titulares con más de 50 bienes inmuebles, abre nuestro boletín de este domingo 7 de junio. También recogemos las referencias del Papa León XIV a Córdoba como ejemplo histórico de convivencia y diálogo durante un discurso centrado en los riesgos de la polarización. Además, analizamos la situación de las plantas de biogás proyectadas en la provincia, impulsadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras crece el rechazo en varios municipios afectados.
- La multipropiedad, en auge en Córdoba: ya hay 580 titulares con más de 50 bienes
- El Papa pone a Córdoba como ejemplo histórico de diálogo en su discurso contra la polarización
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado, y el rechazo de los ayuntamientos
Además, destacamos estas otras noticias:
Visita de León XIV a España
- CRÓNICA Y GALERÍA | Más de 1.200 jóvenes cordobeses en Madrid para encontrarse con León XIV: "Es una oportunidad única"
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
Vivienda
- La presidenta de los agentes de la propiedad inmobiliaria, tajante: Córdoba es una ciudad "golosa" para la inversión
Córdoba ciudad
- ENTREVISTA | Jesús Guerrero, presidente de Hostecor: «Mayo ya no es la joya de la corona que teníamos, pero es importante»
- CRÓNICA DE LA SEMANA | Del albero al Parlamento
- OPOSICIONES | Más de mil aspirantes buscan una plaza fija en el Ayuntamiento: nervios, esfuerzo y esperanza
- BALANCE | Los comerciantes cordobeses alaban la Shopping Night: "Ha sido espectacular"
Cordobeses del año
- ENTREVISTA | Joaquín Alberto Nieva, presidente del Cabildo Catedral de Córdoba: «Esperamos empezar pronto el edificio del archivo de la Catedral»
Provincia
- VÍDEO Y CRÓNICA | Pablo López y Cabra se entregan a una noche de emociones compartidas
- La tecnología devuelve a la vida al Cerro de la Merced de Cabra
Deportes
- El Córdoba CF y el mercado de centrales: los nombres que encajan en la hoja de ruta blanquiverde
- Jesús Alguacil y Carmen Gutiérrez reinan en la Nocturna Trotacalles
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya