Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MultipropietariosEn directo | León XIV, en EspañaJóvenes cordobesesAntonio JoséAccidente Avenida LibiaCCFEl pueblo más frescoBiogásAcude conduciendo al examen del cocheFallece Juan MorenoNocturna TrotacallesAntonio Blanco y Paola MelgarHostecorReina LetiziaPapa León XIV CórdobaIker ÁlvarezJoaquín Alberto NievaCrónica de la semanaCerro de la MercedOposiciones AyuntamientoMejor restaurante italianoProhibición baño La ColadaNarcotráfico PriegoQuioscos
instagramlinkedin

Historia

"El tirano es el más esclavo de los hombres": la frase de Averroes, sabio cordobés, que sigue siendo un espejo del poder

La reflexión del filósofo de Córdoba hace 900 años regresa con fuerza en el año en que Córdoba celebra el aniversario de su nacimiento

Monumento a Averroes en la calle Cairuán.

Monumento a Averroes en la calle Cairuán. / AJ González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Hay citas que sobreviven a los siglos porque la realidad no deja de confirmarlas. Averroes en el siglo XII decía: "El tirano es el más esclavo de los hombres y nunca alcanza a ver colmados sus deseos". En la actualidad, esta sentencia, que también ha sido atribuida a Platón, sigue vigente. Y en el Año de Averroes conviene recordar algunas de las reflexiones de este sabio universal.

Córdoba ha declarado 2026 como el Año de Averroes, coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento. Y en ese contexto, ideas como la anterior, cobran una actualidad que incomoda. Recordar al filósofo cordobés es situar la razón en el centro.

Respecto a la frase, la clave, en este caso, está en el verbo. No es que el tirano no quiera liberar sus deseos. Es que su propia naturaleza se lo impide. La ambición de control genera más ansiedad que satisfacción. Cuanto más poder acumula, más miedo tiene a perderlo. Más vigilancia necesita. Más enemigos fabrica. Más depende de la aprobación ajena. Averroes no estaba haciendo un juicio moral. Estaba describiendo una trampa psicológica. El dominio sobre otros es, paradójicamente, la forma más eficaz de perder el dominio sobre uno mismo.

Un hombre desterrado por pensar

La vida de Averroes es, en sí misma, una demostración de su propia tesis. Nacido en Córdoba en 1126 en el seno de una familia de juristas, llegó a ser médico de corte, comentarista de Aristóteles y uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo. Sus resúmenes y comentarios sobre la obra aristotélica enseñaron a razonar a la Europa medieval y abrieron el debate sobre los límites de la interpretación religiosa.

A.J.González Córdoba Monumento a Averroes en la calle Cairuán

Escultura de Averroes en la calle Cairuán. / AJ González

Pero en 1194, la presión del fanatismo pudo más que su prestigio. Sus libros fueron quemados. Fue desterrado a Lucena. Luego a Marrakech, donde murió en 1198. El poder que él había analizado con tanta lucidez acabó demostrando, en su propia piel, que tenía razón.

La paradoja del insaciable

"Nunca alcanza a ver colmados sus deseos". Esta segunda parte de la frase es la más cruel. No dice que el tirano sea infeliz. Dice algo peor: que nunca termina. Que la siguiente conquista, el siguiente sometimiento, la siguiente victoria siempre llega demasiado pronto, deja demasiado poco, y reclama ya la siguiente.

Es una descripción de la insaciabilidad como condena. El tirano no puede querer menos porque su identidad depende de querer más. Averroes lo sabía porque había leído a Aristóteles. Y porque había vivido en una corte.

Por qué esta cita funciona ahora

Vivimos en una época fascinada por el poder: por quién lo tiene, cómo lo ejerce, qué hace con él. Las biografías de líderes se venden por millones. Las series sobre dinastías familiares, empresariales o políticas arrasan en las plataformas. Y, sin embargo, pocas frases modernas capturan con tanta precisión lo que todas esas historias muestran como lo hizo un cordobés del siglo XII.

Noticias relacionadas y más

Durante el año de Averroes, Córdoba reivindica al filósofo no solo como patrimonio, sino como pensador universal cuya obra sigue siendo una herramienta para entender el presente.

Averroes en Córdoba

El rastro de Averroes está muy presente en Córdoba. Por ejemplo, en la calle Cairuán hay una escultura, junto a la muralla, en su honor. Una calle lo recuerda en la Judería, entre Cardenal Salazar y calle Judíos. También da nombre a un instituto y a un colegio, a unos premios y al coro de la Universidad de Córdoba. Por no hablar del trabajo de investigación y divulgación realizado en torno a su figura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  7. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  8. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios

Hacemos Córdoba exige al alcalde una estrategia municipal frente al aumento de los delitos de odio

Antonio José lleva el nombre de Palma del Río a la vigilia del Papa y agradece una experiencia "imposible de explicar con palabras"

Jóvenes cordobeses comparten fe y encuentro en la vigilia y la misa del papa León XIV en Madrid

Jóvenes cordobeses comparten fe y encuentro en la vigilia y la misa del papa León XIV en Madrid

Fallece el sacerdote cordobés y expresidente de Cajasur Juan Moreno a los 94 años de edad

Fallece el sacerdote cordobés y expresidente de Cajasur Juan Moreno a los 94 años de edad

Casi 39.000 conductores tienen que pasar la ITV en Córdoba en el mes de julio: así pueden adelantar la cita

Casi 39.000 conductores tienen que pasar la ITV en Córdoba en el mes de julio: así pueden adelantar la cita

El PSOE de Córdoba anuncia que votará en contra de una nueva subida del agua y exige al PP que retire la propuesta

Adjudicados los contratos con los laboratorios metalúrgicos para analizar los carriles de Adamuz

Adjudicados los contratos con los laboratorios metalúrgicos para analizar los carriles de Adamuz

Acude en Córdoba al examen para recuperar el carnet de conducir pero lo hace al volante de su coche

Acude en Córdoba al examen para recuperar el carnet de conducir pero lo hace al volante de su coche
Tracking Pixel Contents