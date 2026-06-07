El PSOE de Córdoba anuncia que votará en contra de una nueva subida del agua y exige al PP que retire la propuesta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que votará en contra de la nueva subida de la tarifa del agua que el gobierno municipal del Partido Popular llevará al Pleno ordinario del próximo miércoles.

Según ha trasladado el concejal socialista José Antonio Romero, esta medida supondría “un nuevo golpe al bolsillo de los cordobeses y cordobesas”, en un contexto en el que, a juicio del PSOE, la ciudadanía viene soportando incrementos continuados en los servicios básicos.

El PSOE critica la evolución de las tarifas

Romero ha recordado que el recibo del agua ha registrado en los últimos años varias subidas consecutivas y ha señalado que el gobierno de José María Bellido ha acometido incrementos del 5%, del 10% y ahora plantea otro del 2,1% para 2026.

El edil socialista ha afirmado además que el ejecutivo local intentó tramitar conjuntamente las subidas previstas para 2026 y 2027, aunque, según ha explicado, la Junta de Andalucía obligó a retirar del expediente el incremento correspondiente a 2027 al no considerar procedente su tramitación conjunta.

Emacsa y los beneficios de 2025

El PSOE sostiene que esta nueva subida resulta aún más difícil de justificar teniendo en cuenta que, según expone, las cuentas anuales de Emacsa correspondientes a 2025 se cerraron con 1,10 millones de euros de beneficios.

“Desde el Grupo Municipal Socialista nos preguntamos qué sentido tiene seguir incrementando el recibo del agua cuando la empresa municipal presenta resultados positivos y dispone de margen suficiente para afrontar sus inversiones y su actividad ordinaria sin necesidad de seguir cargando costes adicionales sobre los usuarios”, ha manifestado Romero.

También critica la subida de la tasa de basura

El concejal ha vinculado esta propuesta con el incremento de la tasa de basura, que también será debatido en el mismo Pleno. Según ha señalado, el gobierno municipal del PP vuelve a optar, en su opinión, por “la vía más fácil”, elevando lo que pagan los vecinos “en lugar de buscar fórmulas de gestión más eficientes o de exigir a otras administraciones la financiación que corresponde a Córdoba”.

El canon del agua y la financiación autonómica

El PSOE recuerda además que la ciudadanía cordobesa ya soporta otro sobrecoste a través del canon del agua que cobra la Junta de Andalucía, un gravamen que, según el grupo socialista, también ha aumentado en los últimos años y cuya recaudación debería destinarse a impulsar infraestructuras hidráulicas en el conjunto del territorio andaluz.

Sin embargo, Romero sostiene que Córdoba no está recibiendo un retorno proporcional a lo que aporta, mientras, según afirma, otras provincias andaluzas como Málaga o Almería sí están siendo objeto de importantes actuaciones hidráulicas financiadas con esos recursos.

El tanque de tormentas, en el centro de la crítica

Como ejemplo, el PSOE cita el tanque de tormentas que se está ejecutando en Córdoba, una infraestructura que considera fundamental para la ciudad y cuya financiación, según denuncia, está siendo asumida en gran medida por Emacsa y, por tanto, por los propios cordobeses a través de sus recibos.

Romero ha subrayado que esta actuación supera los 20 millones de euros y ha defendido que la Junta debería haber participado de forma “mucho más decidida” en su financiación mediante los recursos obtenidos del canon del agua.

“No pueden pagar dos veces”

En este contexto, el edil socialista ha reprochado que los ciudadanos de Córdoba “no pueden seguir siendo quienes paguen dos veces: primero a través del canon autonómico y después mediante continuas subidas de las tarifas municipales”.

El PSOE ha exigido por ello la retirada inmediata de esta nueva subida de la tarifa del agua y ha reclamado al alcalde que abandone una estrategia basada, según su versión, en incrementar año tras año la presión económica sobre las familias.

Romero ha avanzado finalmente que su grupo defenderá en el Pleno una posición “clara y rotunda”: “no a una nueva subida del agua, no a una nueva subida de la basura y sí a una gestión que ponga en el centro los intereses de los cordobeses y cordobesas”.