La presidenta de los agentes de la propiedad inmobiliaria, tajante: Córdoba es una ciudad "golosa" para la inversión

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Ana Moreno, analiza para Diario CÓRDOBA alguno de los datos más relevantes del Catastro relacionados con los titulares de bienes inmuebles en la provincia. Como señala Moreno, Córdoba «es una provincia en la que el tema turístico, acompañado de otra serie de circunstancias que se dan ahora, como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que va a hacer que haya una mayor demanda de vivienda y, quizás, una evolución económica de un sector o de varios sectores que se vean implicados por ello, da pie a que se considere una provincia o una ciudad golosa para la inversión inmobiliaria».

Es más, Moreno añade que ahora mismo «las empresas de inversión inmobiliaria se están concentrando en Córdoba en el tema de adquisición de inmuebles o edificios completos para la inversión turística». Con ello, detalla que «más que para la rentabilidad en alquiler o para la acumulación de propiedades, se da la adquisición -incluso de edificios enteros- para la inversión turística, para su transformación, bien en hoteles o bien en alojamientos turísticos».

Más multipropietarios

Ante el aumento de los multipropietarios, la presidenta de Coapi no considera que se esté dando un fenómeno de concentración inmobiliaria. «Es solamente una percepción del ciudadano. La inversión inmobiliaria, dada la situación económica actual, sigue siendo rentable. Entonces se da más pie a la inversión», añade.

Turistas en Córdoba durante la Semana Santa. / A. J. González

Dentro de esos multipropietarios están aquellos que concentran más de 50 bienes inmuebles, y que además en Córdoba crecieron a lo largo de 2025. En opinión de la presidenta de Coapi, la subida, que no es muy destacada, «se puede considerar una evolución normal, acorde con las circunstancias económicas actuales del país y del mercado inmobiliario. No es un porcentaje alarmante ahora mismo».

Sociedades patrimoniales

¿Y quiénes suelen ser los que concentran más inmuebles? Moreno explica los que tienen cinco o seis inmuebles de media o bienes suelen ser inversores particulares. Pero, añade, «si el número ya crece, y nos vamos a una cantidad de 20, 25, 30 e incluso 50, ya suelen ser sociedades patrimoniales».