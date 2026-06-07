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Cultura

Los músicos callejeros muestran su arte en el Fuenseca: "Cuando toco mis propias obras la gente las valora mucho"

El primero encuentro de intérpretes urbanos cuenta con la participación de una veintena de artistas

El encuentro de músicos callejeros, en imágenes

El encuentro de músicos callejeros, en imágenes

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I encuentro músicos callejeros en cine fuenseca / Víctor Castro

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

No es fácil la vida de un músico callejero. Dependen siempre de la buena voluntad de turistas, visitantes y locales que agradecen un rato de arte en cualquiera de las calles y plazas del Centro de la ciudad. Hay quien ha visto cómo le robaban los donativos (¿se puede ser más miserable?) y otros tienen que aguantar insultos o malos modos de borrachos. No es un modo de vida, porque no llega para eso. Es más un hobby y, sobre todo, una forma de expresión artística.

Decenas de músicos callejeros se han dado cita este mediodía en el primer encuentro de estos artistas que se celebra en Córdoba, que ha tenido lugar en el cine Fuenseca. Se han escuchado guitarristas, solistas, intérpretes de instrumentos de viento y hasta pianistas. Todos ellos muestran su arte y alegran al público en algunas de las céntricas calles y plazas a cambio de unas monedas a voluntad. Como ha recordado la presentadora del evento, los artistas callejeros agradecen el aplauso, pero también pagan facturas y tienen que comer.

Así es la vida de un músico callejero

Raúl Sola es natural de Alicante pero lleva cuatro años viviendo en Córdoba, a donde se desplazó para estudiar Guitarra en el Conservatorio Superior de Música. Se saca unas perras tocando su guitarra flamenca y clásica en el entorno de la Mezquita, el Puente Romano o la plaza de las Tendillas.

"Cada día es distinto", asegura después de haber interpretado un par de piezas en el encuentro. Han sido una farruca de Sabicas y una mezcla de granaínas, flamenco clásico del que se puede escuchar en cualquier sala de conciertos. Lo que más le piden, cómo no, es Entre dos aguas de Paco de Lucía, "pero cuando toco mis propias obras la gente las valora mucho". Interpreta sobre todo flamenco mezclado con rumbas, combinaciones de palos y "si se da el caso también clásico, que es lo que he estudiado".

Una cantante durante el encuentro de músicos callejeros.

Una cantante durante el encuentro de músicos callejeros. / Víctor Castro

Francisco José Beltrán, criado en un pueblo costero de Málaga, ha vivido en Cádiz y ahora lleva cuatro años residiendo en Córdoba. Toca su guitarra flamenca cerca de la Mezquita, "donde me asignan, pero no tengo un sitio establecido".

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Asegura el joven malagueño que la vida de un músico callejero no da, valga la redundancia, para vivir, porque "hay días en que no coges nada, pero aun así me encanta". Tiene que buscarse "otras alternativas" para poder subsistir, dado que "aunque la gente te da las gracias, otros te echan fotos y pasan de ti".

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