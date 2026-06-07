Jóvenes cordobeses comparten fe y encuentro en la vigilia y la misa del papa León XIV en Madrid

Más de 1.200 jóvenes de la diócesis de Córdoba han participado este fin de semana en los actos centrales de la visita del papa León XIV a España, una cita que muchos describen como un acontecimiento histórico que marcará sus vidas.

El largo viaje, el cansancio y las caminatas en una Madrid casi colapsada no han impedido que la expedición cordobesa que partió a primera hora del sábado rumbo a la capital en 19 autobuses repletos de jóvenes procedentes de parroquias y movimientos de toda la provincia mantuvieran la misma ilusión: ver al Papa y formar parte de una celebración que España no vivía desde hacía quince años. Muchos de ellos, además, han podido verlo muy de cerca en sus recorridos en el papamóvil, según relatan a este periódico.

Los alrededores del Bernabéu, un templo al aire libre

La primera gran cita llegó en la noche del sábado. La Plaza de Lima y los alrededores del estadio Santiago Bernabéu se transformaron en un inmenso templo al aire libre para la vigilia juvenil presidida por León XIV. Miles de jóvenes procedentes de toda España llenaron el paseo de la Castellana en una noche de oración, música y encuentro. Entre ellos estaban los cordobeses, muchos con banderas de sus parroquias y camisetas identificativas.

La experiencia continúa este domingo con la gran misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, acto central de la visita papal a Madrid. Desde primeras horas de la mañana, los jóvenes cordobeses se han dirigido hacia el centro de la capital para buscar un lugar desde el que seguir la celebración. La eucaristía ha reunido a cientos de miles de fieles en una imagen inédita en la ciudad, convertida durante todo el fin de semana en punto de encuentro para peregrinos de toda España.

Santa Misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV. / José Luis Roca

Bajo el calor de junio y entre cánticos, oraciones y banderas, los cordobeses han participado en una celebración que culmina con la procesión eucarística por el entorno de Cibeles. Para muchos de ellos, más allá de los actos litúrgicos, el viaje ha supuesto una oportunidad para convivir, compartir la fe y sentirse parte de una Iglesia joven y viva. Para muchos era la primera vez que veían a un Papa en persona; para otros, la confirmación de una fe compartida con miles de personas de su misma generación.

Este domingo tienen previsto volver a Córdoba en los mismos autobuses de Autocares San Sebastián, que los traerán de vuelta a casa tras una jornada inolvidable.

Córdoba, muy presente en la visita del Papa

Córdoba ha estado muy presente en la visita de León XIV desde el primer momento. En su discurso inaugural en el Palacio Real de Madrid, el Pontífice puso a la ciudad como ejemplo histórico de diálogo y convivencia entre culturas y religiones, recordando que, junto a Toledo, fue un lugar de encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos. Además, citó expresamente a los filósofos cordobeses Averroes y Maimónides al destacar la labor de traducción y transmisión del conocimiento desarrollada en la Edad Media, reivindicando así el papel de Córdoba como puente entre lenguas, saberes y creencias.

También, el cantante de Palma del Río Antonio José participó en la vigilia como parte de los actos musicales que amenizaron la tarde a la espera de la llegada del Papa.

En Directo

Sara Fernández

Las autoridades abandonan el altar El Papa, la familia real y el resto de autoridades comienzan a abandonar el gran altar de Cibeles, una vez finalizada la ceremonia.

400 personas intervienen en el canto de fin de ceremonia: 'Salve Regina'

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA