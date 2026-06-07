Visita del Sumo Pontífice a España
Jóvenes cordobeses comparten fe y encuentro en la vigilia y la misa del papa León XIV en Madrid
La visita del Papa León XIV a Madrid ha reunido a cientos de miles de fieles, incluyendo a más de 1.200 jóvenes cordobeses que han participado activamente en los actos centrales
Más de 1.200 jóvenes de la diócesis de Córdoba han participado este fin de semana en los actos centrales de la visita del papa León XIV a España, una cita que muchos describen como un acontecimiento histórico que marcará sus vidas.
El largo viaje, el cansancio y las caminatas en una Madrid casi colapsada no han impedido que la expedición cordobesa que partió a primera hora del sábado rumbo a la capital en 19 autobuses repletos de jóvenes procedentes de parroquias y movimientos de toda la provincia mantuvieran la misma ilusión: ver al Papa y formar parte de una celebración que España no vivía desde hacía quince años. Muchos de ellos, además, han podido verlo muy de cerca en sus recorridos en el papamóvil, según relatan a este periódico.
Los alrededores del Bernabéu, un templo al aire libre
La primera gran cita llegó en la noche del sábado. La Plaza de Lima y los alrededores del estadio Santiago Bernabéu se transformaron en un inmenso templo al aire libre para la vigilia juvenil presidida por León XIV. Miles de jóvenes procedentes de toda España llenaron el paseo de la Castellana en una noche de oración, música y encuentro. Entre ellos estaban los cordobeses, muchos con banderas de sus parroquias y camisetas identificativas.
La experiencia continúa este domingo con la gran misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, acto central de la visita papal a Madrid. Desde primeras horas de la mañana, los jóvenes cordobeses se han dirigido hacia el centro de la capital para buscar un lugar desde el que seguir la celebración. La eucaristía ha reunido a cientos de miles de fieles en una imagen inédita en la ciudad, convertida durante todo el fin de semana en punto de encuentro para peregrinos de toda España.
Bajo el calor de junio y entre cánticos, oraciones y banderas, los cordobeses han participado en una celebración que culmina con la procesión eucarística por el entorno de Cibeles. Para muchos de ellos, más allá de los actos litúrgicos, el viaje ha supuesto una oportunidad para convivir, compartir la fe y sentirse parte de una Iglesia joven y viva. Para muchos era la primera vez que veían a un Papa en persona; para otros, la confirmación de una fe compartida con miles de personas de su misma generación.
Este domingo tienen previsto volver a Córdoba en los mismos autobuses de Autocares San Sebastián, que los traerán de vuelta a casa tras una jornada inolvidable.
Córdoba, muy presente en la visita del Papa
Córdoba ha estado muy presente en la visita de León XIV desde el primer momento. En su discurso inaugural en el Palacio Real de Madrid, el Pontífice puso a la ciudad como ejemplo histórico de diálogo y convivencia entre culturas y religiones, recordando que, junto a Toledo, fue un lugar de encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos. Además, citó expresamente a los filósofos cordobeses Averroes y Maimónides al destacar la labor de traducción y transmisión del conocimiento desarrollada en la Edad Media, reivindicando así el papel de Córdoba como puente entre lenguas, saberes y creencias.
También, el cantante de Palma del Río Antonio José participó en la vigilia como parte de los actos musicales que amenizaron la tarde a la espera de la llegada del Papa.
Las autoridades abandonan el altar
El Papa, la familia real y el resto de autoridades comienzan a abandonar el gran altar de Cibeles, una vez finalizada la ceremonia.
400 personas intervienen en el canto de fin de ceremonia: 'Salve Regina'
Los colectivos piden en la Santa Misa una Iglesia más inclusiva
"Es muy importante que sigamos trabajando por la igualdad de mujeres en la Iglesia y por la inclusión de todos los colectivos dentro", ha subrayado, al tiempo que han exigido que la institución debe ser "inclusiva", con hombres y mujeres y todo tipo de colectivos.
Portando un paraguas arcoiris, Mónica Arca, miembro de Crismhom, ha reclamado una Iglesia que reconozca también al colectivo "como matrimonio, como realidad humana".
"Dios nos ha creado, nos ama, nos quiere y podemos ser creyentes y ser Lgtbi+ y expresar nuestro amor en pareja, no solo en castidad", ha destacado a Arca.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios