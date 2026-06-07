Joaquín Alberto Nieva, presidente del Cabildo Catedral de Córdoba: «Esperamos empezar pronto el edificio del archivo de la Catedral»

-¿Qué supone para el Cabildo el reconocimiento de los Cordobeses del Año?

-Para nosotros supone un honor recibir esta distinción tan importante y es también un aliciente para continuar trabajando como venimos haciéndolo. Nos va a servir para reforzar nuestro compromiso con la gestión de este monumento tan importante para Córdoba, Andalucía y para el mundo.

-¿Ha encontrado el Cabildo el equilibrio entre los pilares de la gestión de la Mezquita-Catedral, es decir, culto, turismo y patrimonio?

-Creo que se ha conseguido. También han ido surgiendo nuevas demandas por el incremento del turismo, pero creo que se ha llegado al equilibrio perfectamente. El edificio funciona todos los días como Catedral, tiene los horarios de culto y las actividades religiosas que realizamos. Por otro lado, está la demanda que hay de uso cultural, que es mucho más que el turismo, como muchas visitas de instituciones académicas, universitarias o científicas. Y a eso se une la demanda del turismo. Y yo añadiría la dimensión caritativa y social, el compromiso que tiene el Cabildo con la sociedad, sobre todo, con los más vulnerables, con personas en situación de exclusión social. Colaboramos con muchas instituciones de ámbito local, e incluso algunas otras con proyección internacional. Esa cooperación está generando un bien social más allá incluso de nuestro propio ámbito local o provincial.

-¿Todos esos aspectos pesan lo mismo?

-En cuestión de reparto de tiempo, la Catedral funciona, sobre todo en los últimos 20 años, con una promoción de actividades religiosas y litúrgicas que se han ido incrementando. En este momento, los católicos cordobeses reconocen en este edificio a su Catedral, a la que pueden venir no solamente a la misa, sino a celebrar los actos principales de tantísimas instituciones, como hermandades, por ejemplo. En cuanto a interés cultural, también se ha revalorizado su proyección mundial como referente y como un edificio interesantísimo. Y ha subido, claro, la demanda turística. Y, por último, en la parte de caridad, el Cabildo ahora mismo está ayudando a la casa de transeúntes, el comedor de los Trinitarios o a Hogar Renacer. Esa aportación es muy importante para algunas instituciones que trabajan en el ámbito caritativo y eso ha crecido mucho.

-Respecto al ámbito turístico, ¿qué importancia tiene la sostenibilidad en la gestión de un monumento que recibe más de dos millones de visitas al año?

-Nosotros tenemos un sistema de venta de entradas controlado y hay un número limitado, es decir, solamente pueden entrar las personas que permite el aforo. Sí es cierto que hay una mayor concentración de 10.00 a 12.00 horas, que es la franja de máxima demanda, pero después, a partir de las 12.00, ya no se dan esas aglomeraciones. Por otro lado, también estamos apostando porque el turista tenga una visita de mayor calidad, y eso se consigue, por ejemplo, con la reciente apertura del Centro de Información y Recepción de Visitantes. Un centro que ahora mismo acaba de recibir el premio Hispania Nostra, justamente valorando las buenas prácticas del Cabildo en cuanto al esfuerzo realizado para la divulgación y la presentación de los valores de este edificio. Y, además, ahora la Mezquita-Catedral cuenta con un instrumento de primera categoría para la calidad de la visita, las audioguías que se pueden descargar gratuitamente, eso no existía antes.

-¿Cómo va la restauración de la macsura?

-Vamos avanzando y se está realizando según los plazos previstos. Ya se ha terminado, prácticamente, la parte superior de cubierta, el arreglo de los tejados. Los trabajos de restauración ahora mismo se centran en las pinturas murales que hay en la bóveda interior y en la restauración de las bóvedas laterales. Pronto empezará la siguiente fase que es la restauración de los mosaicos, que en eso también se nos irá otro tiempo largo. Yo creo que la restauración es espectacular, los resultados de lo que ya se ha restaurado son magníficos. Ya no se trata solo de conservación, sino de la revalorización de ese espacio tan importante de la Mezquita.

El presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. / Manuel Murillo

-¿Cómo va el proyecto de contar con un edificio propio para el archivo?

-De momento parece que hemos terminado con la parte administrativa. Ahora estamos elaborando el proyecto, los arquitectos lo están realizando. Se trata de un proyecto complejo por las características del edificio y el servicio que tiene que prestar, además de por el lugar donde va a estar ubicado. En el proyecto llevamos varios años trabajando con los arquitectos de forma paralela a la obtención de los permisos. Esperamos que en los próximos meses podamos empezar, queremos poner en marcha este proyecto en pocos meses.

-Con respecto al plan director vigente para la Mezquita-Catedral, tras la macsura y el archivo, ¿cuáles serán las siguientes grandes intervenciones?

-Teníamos el archivo, el Centro de Información y Recepción de Visitantes que sí se ha terminado y nos queda por terminar la Capilla Real. Se ha hecho una primera intervención en las cubiertas, luego en la fachada de las cubiertas y un primer trabajo de restauración en el interior y en la cúpula. Pero aún nos quedan todavía varias fases. Y cuando termine la parte de la macsura, tenemos previsto actuar en el muro norte y seguimos con las fachadas. Ahora estamos actuando en una fachada de la parte de poniente, hemos terminado la puerta del Obispo y nos queda la del Espíritu Santo y otras de la parte de levante.