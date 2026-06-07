Jesús Guerrero, presidente de Hostecor: «Mayo ya no es la joya de la corona que teníamos, pero es importante»

Jesús Guerrero (Córdoba, 1978) valora que Córdoba y el propio sector de la hostelería están evolucionando, y anima a «trabajar» y «dejar de llorar» ante inconvenientes como el descenso del turismo.

-En los últimos días han presentado la nueva Escuela Superior de Hostelería de España, ¿esta iniciativa marcará un antes y un después en Córdoba?

-Va a marcar. Ayer (esta entrevista se hizo el miércoles pasado) me preguntaban cómo lo hemos trabajado tanto y es porque ha tenido que pasar por comités, por asambleas. Esto no se podía hacer de golpe. Mañana la imagen es esa Escuela Superior de Hostelería de España con los logos de Hostecor, Federación Andaluza de Gastronomía y Hostelería de España, para Córdoba tiene que ser una gran noticia.

-¿El proyecto puede ayudar a que los jóvenes vuelvan a ilusionarse con el sector?

-Segurísimo. Estamos trabajando eso y estamos creando puntos donde haya becas para que nadie se quede fuera. Queremos ser el referente de Andalucía para arriba. La primera piedra la hemos puesto nosotros.

-¿Podría hacer autocrítica y explicar por qué la hostelería, siendo tan relevante, no logra enganchar a los profesionales que necesita?

-En el año 2020, en la hostelería trabajaban 1.200.000 personas en España, en el 2026 vamos a llegar a 2.000.000 de trabajadores. Esto ha evolucionado tanto que en seis años casi hemos duplicado el número de personas que nos hacen falta. Imagine el potencial que tenemos turísticamente en España. Hay que formar a la gente, tenemos que darle cariño, tenemos que enamorarlos. Los empresarios están evolucionando. Ya no se trabaja como antes. Hace tres años firmamos un convenio, en tres años hemos subido nueve puntos el sueldo. La hostelería lo está haciendo bien y la estamos enfocando para llegar a un futuro.

-Después de constituir la primera Escuela Superior de Hostelería de España, ¿tendría sentido reimpulsar la Escuela de Hostelería de Córdoba, clausurada en 2016?

-A día de hoy, no tiene sentido. Hay que buscar becas para que todo alumno pueda estudiar de forma gratuita, que es el cometido de la patronal.

-El sector recuerda la relevancia que ha tenido tradicionalmente el turismo gastronómico en Córdoba, ¿hay que volver a promocionarlo?

-No, creo que tenemos que darle el cariño que se merece y que tenemos que contar las cosas desde el corazón.

«La nueva ordenanza de veladores no se espera para este verano, se está trabajando»

-En febrero de 2024 se unieron las asociaciones Hostecor y Horeca, ¿ha sido un éxito?

-Sí. Todo pasa por junta directiva, todo se vota y creo que esto se lo podría preguntar a Miguel Ángel (Morales), mi vicepresidente, que es un espectáculo. Hemos demostrado las dos partes la responsabilidad tan importante que teníamos.

-¿Hostecor ha logrado sanear su deuda?

-No, estamos muchísimo mejor. Si en dos años y medio hubiera limpiado una deuda de más de 200.000 euros, creo que podría presentarme a la candidatura del Real Madrid. La tenemos muy controlada, estamos pagando deuda y tenemos las cuentas saneadas. Tenemos unos patrocinadores que nos han dado un poquito de respiro. Espero que en un futuro llegue la unión con Aehcor (Asociación de Empresarios de Hospedaje). Llevamos más de un año trabajando mano con mano, creo que se podrá llegar a un acuerdo y que al final la hostelería cordobesa estará donde se merece y unida.

-Como estaba antes.

-Como estaba antiguamente. Mi cometido es llegar a lo máximo que tuvo Hostecor. Cuando entré, no recuerdo si eran 132 o 152 socios, ya estamos casi en 300 y lo máximo que tuvo Hostecor, creada en 1978, fueron 700 socios.

-En septiembre de 2024, anunció demandas contra Francisco de la Torre, por una presunta mala gestión en subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba y de la Diputación, y también contra dos proveedores. ¿Cómo se han resuelto?

-Es verdad que hemos devuelto una subvención de la Diputación, que hemos acabado de pagar ahora. A final de año, acabamos de pagar otra subvención del Ayuntamiento. Tenía la opción de haber machacado o haber ido a por la gente, pero el esfuerzo era tan grande que a día de hoy Hostecor estaría en otro punto. Todavía no hubiera estado fuera del hospital. Yo he sido quien lo ha frenado. ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar y no era el cometido de mi candidatura. Mi cometido era salvar primero a Hostecor. Cuando lo salvemos, todo se andará. Al final, la evolución hace que haya personas que se queden fuera sin tener que machacarlas.

Jesús Guerrero, presidente de la patronal cordobesa de la hostelería, Hostecor, ante la Escuela de Hostelería. / A. J. González

-¿Han aparcado el procedimiento judicial?

-Lo he aparcado yo por tiempo, por salud y por poner a Hostecor donde tenía que estar.

-¿No merecía la pena en ese momento?

-A lo mejor en otro futuro merece la pena, pero había que enfocar las fuerzas en otro sitio.

-¿Qué deuda tiene Hostecor en la actualidad?

-Después de alcanzar 200.000 o 220.000 euros, puede estar por la mitad o menos, en menos de dos años.

-Córdoba supera ya los 40 grados centígrados y el mes pasado se conoció que el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH) ha recogido medidas específicas frente al calor. ¿Están poniéndolas en práctica?

-Tenemos que dejar de enfocarlo todo en la hostelería. Los empresarios nos portamos bastante bien, cuidamos a nuestro personal.

-¿Este año volverán a cerrar bares por la caída de la actividad durante el verano?

-Siempre se ha hecho, pero vamos a darle un punto bueno. Lo público y lo privado estamos trabajando bien. El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho este año una cosa importante. Los museos se abren por la noche en verano. El Alcázar de los Reyes Cristianos ya tiene el espectáculo de luces. Córdoba Ecuestre tiene la noche. Córdoba está cambiando. Vamos a tener establecimientos abiertos para darle de comer a esa gente que viene a ver estos museos. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a dejar de llorar, vamos a trabajar.

-Los hoteles afirman que el mes de mayo no ha sido bueno. ¿Cómo le ha ido a la restauración?

-No ha sido de los mejores mayos del mundo, pero tampoco ha sido malo. Mayo ya no es la joya de la corona que teníamos antes, pero sí es importante. Si los hoteles no llenan, los restaurantes no llenan. Iremos más o menos a los mismos números. Vamos a hacer que el mayo del año que viene sea mejor y vamos a coger a los políticos, que nos echen una mano y que lo público-privado funcione. Creo que es la primera vez que Córdoba puede estar en el punto que está ahora.

«Propongo a los sindicatos una cosa: todo trabajador que se forme, debe tener subida de sueldo»

-¿Este verano se espera la entrada en vigor de la nueva ordenanza de veladores?

-No, no se espera. Se está trabajando. Yo sé que los vecinos lo querrían ya, pero hay que hacer las cosas bien. Vecinos, Ayuntamiento y hostelería estamos ahora mismo de la mano. Tenemos que hacerlo para que dure.

-¿Cuáles son algunas ventajas de esta nueva normativa?

-Tenemos ventaja en que, como pagamos por metro, las mesas no tienen que ser las que nos digan. A lo mejor, una cafetería puede poner mesas más pequeñitas para tomarte un café. Y la responsabilidad no es únicamente del hostelero, sino que el que se sienta en nuestra terraza, que es vecino, tiene que respetar también los perímetros para que no molestemos a su vecino de puerta. Nos vamos más a tardeos y las noches empezamos a reducirlas un poquito más, hemos recortado en invierno. Creo que con Juan Andrés (de Gracia), hostelería y vecinos llegaremos a acuerdos importantes. En una parte ganará la hostelería y en otra, los vecinos. Esa es la democracia.

-¿Se ha agilizado la burocracia para el sector de la hostelería?

-Se ha trabajado mucho con Arturo Bernal, (consejero) de la Junta de Andalucía, y hemos conseguido una cosa que llevábamos reclamando muchos años, un gabinete para la hostelería. Se ha creado este año. Los trámites van a ser bastante más rápidos.

-¿Los bares siguen siendo una actividad refugio?

-No, no. La hostelería ya no es sector refugio. Tiene mucho profesional. Con la Escuela Superior de Hostelería de España se va a hacer un certificado profesional y vamos a profesionalizar lo que tenemos. Esto ya ha subido de nivel. Esto ya no es un camarero, es un técnico superior de servicio.

-¿Tienen intrusismo?

-Siempre, en todos los servicios. Cada vez menos. Lo estamos haciendo bien, la patronal sirve para eso y esto no es machacar a nadie. Nosotros damos la oportunidad para echarte una mano y sacarte los papeles. Además, el mundo ha cambiado. Al final, se quedará el que da una experiencia, una comida de calidad, un producto hecho en el momento.

-CCOO apunta la existencia de denuncias en la Feria por no dar de alta a los trabajadores. Además, tradicionalmente la hostelería ha sido un sector donde ganar un dinero extra los fines de semana sin cotizar. ¿Esta situación se está corrigiendo?

-En el convenio anterior, propusimos a los sindicatos quitar los 26 euros que nos cobran de más por dar de alta un día a un trabajador para eventos. Si un trabajador te envía un whatsapp diciendo «No puedo ir, porque tengo un examen», hablo de catering porque hay mucho universitario, que nos dieran la opción de poder contratar en el momento, en vez de avisar con 15 días, y nos dijeron que no. ¿26 euros por dar de alta a una persona un día, además de la Seguridad Social? Eso es un robo. La culpa la tienen los sindicatos. Ahora vamos al nuevo convenio de hostelería y Hostecor no firmará una nueva subida. Propongo a los sindicatos una cosa desde aquí: todo trabajador que se forme, tiene que tener en nómina una subida de sueldo. Vamos a quitar el intrusismo entre los trabajadores.

-¿En el próximo convenio la subida salarial estaría condicionada a que el trabajador se forme?

-Estaría de acuerdo. No podemos subir por subir.

-El sector lamenta que se da también la circunstancia contraria: hay personas que quieren trabajar sin dar de alta para, por ejemplo, continuar cobrando una prestación.

-A mí no me puede llegar gente cobrando el paro que quiere trabajar y que yo no le dé de alta. Hace años, el problema lo tenía la hostelería, le hemos dado la vuelta, el problema hoy lo tienen los sindicatos, ellos representan a mis empleados. No podemos tener un 14% de bajas laborales. Tienen que empezar a formar a la gente. Estamos aquí para echarle una mano.

-¿Qué previsiones tienen para 2026?

-En los últimos años, el turismo nacional ha bajado un poco y el internacional ha caído un montón. Tenemos que empezar a trabajarlo diferente, con el Ayuntamiento, con la Diputación, no se nos puede olvidar la provincia. Los hosteleros de la provincia tienen mucha necesidad y hay que escucharlos. Tenemos que atraer cosas, eventos en condiciones, que repercutan en el empresariado.