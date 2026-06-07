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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 7 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Actuación de Paqui Redondo

Actuación de Paqui Redondo / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Recital flamenco

Actuación de Paqui Redondo

La cantaora Paqui Redondo ofrecerá un recital flamenco acompañada por Luis Calderito, encargado de la guitarra flamenca, y por Daniel Morales Mawe, que aportará la percusión al recital. La presentación correrá a cargo de María del Mar Prats. Inscripciones en cultura.circuloamistad@gmail.com

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.

Alfonso XIII, 14.

20.30 horas.

Medio ambiente

Plantas que cuidan plantas

Extractos naturales para la huerta, que organiza la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y está destinado a personas interesadas en la huerta ecológica. Lo imparte la agricultora Rosa Pineda. Máximo de 20 personas.

CÓRDOBA. centro de Educación Ambiental.

Avenida de Linneo, s/n.

De 9.00 a 13.00 horas.

Cita

Encuentro de músicos callejeros

Cita dedicada a la cultura musical urbana de artistas locales. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Cine Fuensenca.

Plaza Fuenseca.

12.00 horas.

Muestra

‘40 años de protección del patrimonio cultural de Andalucía’

Esta exposición ofrece un recorrido por 40 bienes patrimoniales de las ocho provincias que reflejan la inmensa diversidad de la región. La muestra abarca desde el patrimonio industrial, representado por la fábrica de vidrio de La Trinidad, hasta sitios históricos como el Cortijo del Fraile, integrando además elementos clave del patrimonio inmaterial como el flamenco, las danzas del Andévalo y la Fiesta de los Patios de Córdoba.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales, s/n.

De 11.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Ellas visibles’

Exposición de Nieves Galiot que nos acerca al talento y la creación contemporánea en femenino. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.

Manríquez, 5.

De 10.00 a 14.00 horas.

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