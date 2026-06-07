Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 7 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 8 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ángela Cantero Sánchez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Pilar Paloma López Aguado
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Josefa Bonilla Gómez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Emilia Vaquero Bernias
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Juan Julián Moreno Gutiérrez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud.
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