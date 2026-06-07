Obituario
Fallece el sacerdote cordobés y expresidente de Cajasur Juan Moreno a los 94 años de edad
El eclesiástico fue reconocido como Cordobés del Año en 2006 gracias a su labor al frente de la entidad financiera
El sacerdote cordobés Juan Moreno ha fallecido en la madrugada de este domingo en la capital cordobesa, según ha indicado la Diócesis de Córdoba en su página web. Nacido en Villanueva de Córdoba hace 94 años, Moreno había dedicado gran parte de su vida eclesiástica a la formación de sacerdotes.
Juan Moreno fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955. También fue párroco de la Iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos desde el año 2002 así como prelado de honor del Papa, presidente arcediano de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y miembro del Consejo de Asuntos Económicos.
Al frente de Cajasur
En el año 2005 sucedió a Miguel Castillejo como presidente de Cajasur, cargo que abandonó al cumplir 75 años en 2007, siendo elegido presidente Santiago Gómez Sierra.
Juan Moreno fue elegido Cordobés del Año en 2006 por Diario CÓRDOBA en el área de Economía. En una entrevista publicada por este medio con motivo de aquel reconocimiento, indicó que su misión en CajaSur fue "hacer una transición lo más pacífica posible".
La Diócesis de Córdoba ha anunciado una misa exequial en recuerdo de Juan Moreno que tendrá lugar este lunes a las 9.30 horas en la Catedral.
La capilla ardiente, en La Compañía
La capilla ardiente está instalada en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía) y la misa exequial tendrá lugar mañana lunes, 8 de junio, a las 09.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral.
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