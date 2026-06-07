¿Y si no me da la nota en Selectividad? Los grados superiores en Córdoba que pueden llevarte a la carrera que quieres

No les dio la nota en Selectividad, pero tampoco se dieron por vencidos. La semana pasada se celebró la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y el próximo 11 de junio se conocerán las calificaciones. Ese día habrá alegrías para quienes entren en la carrera que soñaban, y también frustración para quienes se queden a las puertas. En ese momento se abren varios caminos: optar por un grado con nota más baja, volver a presentarse a la PAU... o elegir una vía que en Córdoba gana terreno como plan B con estrategia, como es la de cursar un ciclo formativo de grado superior, subir la media y volver a intentar el salto a la universidad dos años después. Eso sí, ya con una formación práctica bajo el brazo y mayor experiencia.

Para el curso 2025-26, la Universidad de Córdoba (UCO) ha contado con 559 alumnos que vienen de grados superiores, de un total de 4.173, plazas. Es el dato más bajo en el último lustro y 148 alumnos menos que el curso anterior. La mayor parte de ese cupo, 364 plazas, se concentra en titulaciones vinculadas a la rama sanitaria, un dato que ayuda a explicar por qué muchos estudiantes miran a la FP como una segunda oportunidad para entrar en carreras especialmente exigentes en nota de corte. En Córdoba, además, hay ciclos con una relación directa con estudios como Medicina o Enfermería, como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o Radioterapia y Dosimetría.

Otra puerta de acceso

Cabe señalar que el ciclo superior no es un atajo, sino otra puerta de acceso con sus propias reglas. Son estudios de 2.000 horas (dos cursos), con prácticas y en los que la nota media del ciclo cuenta para competir por plaza en la universidad. Eso sí, si el estudiante quiere mantener el máximo de puntuación posible, debe tener en cuenta un detalle clave, las calificaciones de la fase específica de la PAU no se conservan pasados dos años, así que, si necesita esas ponderaciones, tendrá que repetir esa parte del examen cuando vuelva a intentar el acceso.

Gemma Moral, tras graduarse como enfermera. / CÓRDOBA

Fue este el método que utilizó Gema Moral, una cordobesa de 25 años, después de quedarse sin nota para acceder a Enfermería. Mientras otras compañeras optaban por otras carreras del ámbito sanitario, ella eligió un ciclo superior de Radioterapia y Dosimetría. Tras esos dos años en los que, cuenta, «logré sacar una media muy buena, de más de un 9», volvió a presentarse a Selectividad y obtuvo un 12,8. De esta forma, pasó de quedarse fuera a «acceder en primera convocatoria», dice con orgullo. En su caso, cree que en el primer intento le penalizó no haber preparado bien la PAU. «Me quedé lejos. No fui por academia ni hice nada parecido y eso se notó», recuerda. Con el ciclo, además de mejorar su expediente, ganó experiencia y, en su opinión, llegó a la carrera con mayor base que sus compañeros: «Noté más conocimientos en anatomía, bioquímica y fisiología» además de una «mayor experiencia tratando al paciente». Tras graduarse, ahora cumple su sueño y trabaja como enfermera en Melilla.

Tras el cupo sanitario, el siguiente bloque de plazas reservadas para alumnado procedente de grado superior en la UCO es el de actividades físicas y deportivas (64), seguido de servicios socioculturales y a la comunidad (33), agrarias (26), seguridad y medioambiente (14) e informática y comunicaciones (9). También aparecen plazas asociadas a itinerarios de diseño, hostelería y turismo, imagen personal, química o fabricación mecánica, entre otros.

Pilar Dantian Ruiz cursa Ingeniería Mecánica. / CÓRDOBA

Una segunda oportunidad

Del ámbito de la ingeniería viene Pilar Dantián Ruiz, de 22 años. Tras un buen Bachillerato y una PAU que le abrió las puertas a Ingeniería de Diseño Industrial en la Universidad de Málaga, el primer año no fue como esperaba. Volvió a Córdoba y cursó un grado superior de Animación 3D y Videojuegos, una decisión que tuvo un efecto doble. Le permitió mejorar su nota media pero, sobre todo, reconectar con lo que le gustaba. «Aquel año en Málaga fue muy duro y estaba muy desencantada», cuenta. En el ciclo encontró una formación más práctica y un trato más cercano, lo que le sirvió para «volver a disfrutar», además de ganar «una gran madurez» con las prácticas. Con notas casi perfectas, se presentó de nuevo a la PAU y logró entrar en Ingeniería Mecánica. Hoy está en segundo y dice haber recuperado la motivación. El paso por FP, asegura, le permitió «volver» a sentirse «capaz» y «más visión y conocimientos que muchos de mis compañeros».

Juanjo Espinar actualmente trabaja en Rialsa. / CÓRDOBA

También desde la ingeniería llega Juanjo Espinar, de 25 años. En su caso, confiesa que la PAU no le salió muy bien, así que optó por una FP de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil. «Tampoco sabía muy bien qué estudiar, así que me vino bien», cuenta. La FP terminó de encajarle con una vocación que reconoce desde pequeño: «Siempre me han gustado mucho las máquinas excavadoras y todo ese mundo», y por eso el ciclo «lo disfruté mucho», especialmente por su enfoque práctico. Después repitió la PAU y logró entrar en Ingeniería Civil en Belmez. En la carrera notó una ventaja clara en herramientas y metodología con «más conocimientos en programas como AutoCAD, que usamos en el día a día», y más soltura para resolver situaciones técnicas. Hoy trabaja como jefe de producción en la constructora malagueña Rialsa.