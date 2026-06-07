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Tráfico

CSIF exige la inclusión de Córdoba en el plan de choque de la DGT frente al colapso en los exámenes de conducir

El sindicato solicita la convocatoria de los 'supersábados' para las pruebas y el abono de horas extras al personal examinador voluntario.

Un joven realiza el examen de carnet de conducir.

Un joven realiza el examen de carnet de conducir. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, exige de forma urgente a la Dirección General de Tráfico (DGT) la inclusión de la provincia en el Plan de Refuerzo Operativo (PRO). El sindicato considera que esta medida de choque, diseñada para reducir las listas de espera en los exámenes prácticos del permiso B, es necesaria en la provincia debido al grave atasco que sufren miles de alumnos tras aprobar el examen teórico.

"Carrera de paciencia"

El responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que “sacarse el carnet de conducir se ha convertido en una carrera de paciencia inadmisible como consecuencia de la falta estructural de examinadores en nuestro territorio, lo que ha generado un embotellamiento insostenible que perjudica gravemente el futuro laboral de los ciudadanos y ahoga económicamente a las autoescuelas locales", subraya el representante sindical.

Por ello, desde CSIF se insta a la Jefatura Provincial a coordinar de inmediato con el sector la puesta en marcha de los llamados supersábados, que son convocatorias extraordinarias de fin de semana basadas en la participación voluntaria del personal examinador mediante la utilización de horas extra que permitirían absorber de manera masiva la demanda acumulada en espacios preparados para un gran volumen de pruebas.

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Muñoz recuerda que, aunque este plan funciona como un parche provisional hasta que se incorporen las nuevas plazas fijas de la Oferta de Empleo Público (OPE) de la DGT, “es una solución vital, eficaz e inaplazable para desatascar la provincia de forma inmediata y dar un respiro a la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a los meses de verano en los que aumenta de manera muy importante la demanda en las autoescuelas para poder sacarse el carné de conducir”.

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