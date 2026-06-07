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Hacemos Córdoba exige al alcalde una estrategia municipal frente al aumento de los delitos de odio

La coalición pedirá en el próximo Pleno un plan de prevención, campañas de sensibilización y mecanismos de coordinación con colectivos sociales y fuerzas de seguridad

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba exigirá al alcalde en el próximo Pleno la puesta en marcha de una estrategia municipal para prevenir los delitos de odio y combatir cualquier forma de discriminación, tras el incremento registrado en este tipo de hechos en la ciudad.

La coalición plantea que esta estrategia incluya una campaña de sensibilización y prevención en colaboración con la comunidad educativa, el movimiento asociativo, los colectivos sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además del refuerzo de actividades educativas, culturales y de convivencia en los barrios y la elaboración de un Plan Municipal de Convivencia y Prevención de los Delitos de Odio.

Preocupación por el aumento de los casos

Hacemos Córdoba sostiene que el Ayuntamiento no puede permanecer al margen mientras aumentan este tipo de delitos y defiende la necesidad de actuar con responsabilidad, planificación y compromiso para garantizar la convivencia en la ciudad.

Según recuerda la coalición, los datos del Ministerio del Interior reflejan que en 2025 se registraron en Córdoba 31 delitos de odio, catorce más que el año anterior. De ellos, doce estuvieron relacionados con motivaciones racistas o xenófobas, una evolución que el grupo considera especialmente preocupante.

“No es un hecho aislado”

La formación advierte de que cuando una persona es atacada por su origen, sus creencias, su orientación sexual o cualquier otra condición personal no se trata de un hecho aislado, sino de un problema que afecta al conjunto de la sociedad.

Por ello, defiende que la respuesta debe impulsarse desde las instituciones públicas con decisión y responsabilidad.

Reforzar la convivencia

Desde Hacemos Córdoba subrayan que Córdoba es una ciudad históricamente abierta y diversa y alertan de que no se puede normalizar el crecimiento de estas conductas.

A juicio de la coalición, no basta con reaccionar cuando ya se han producido los hechos, sino que resulta imprescindible prevenirlos y fortalecer la convivencia desde todos los ámbitos de la vida social, educativa y cultural.

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Petición de medidas inmediatas

Por todo ello, Hacemos Córdoba reclamará al gobierno municipal que impulse esta estrategia de manera inmediata y que establezca mecanismos de seguimiento y coordinación con entidades sociales y colectivos afectados para detectar situaciones de riesgo y actuar de forma preventiva.

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