Aumenta la multipropiedad en Córdoba y ya hay 580 titulares con más de 50 bienes

En la provincia de Córdoba hay 553.572 titulares catastrales con bienes urbanos y/o rústicos, según los datos de la Dirección General del Catastro actualizados hasta 2025. Son unos datos similares a los de 2024, aunque hay algunos aspectos más llamativos que otros.

La evolución de propietarios de bienes inmuebles en Córdoba es muy estable: apenas crece el número total de titulares, pero sí hay un pequeño desplazamiento hacia titulares con más bienes. En este caso, bajan los titulares con un solo bien y suben casi todos los tramos superiores. Aunque el total solo crece en 1.584 titulares, el grupo de propietarios con seis o más bienes aumentó en 1.113, es decir, buena parte del crecimiento se concentró en propietarios con más patrimonio inmobiliario.

También hay que tener en cuenta que no todos los titulares de los bienes son personas físicas. En estas estadísticas lo normal es que haya más entidades, empresas o fondos de inversión que personas físicas. Está, por ejemplo, la Iglesia, que es titular de numerosos bienes por motivos de atención religiosa, asistenciales o culturales.

Urbanos versus rústicos

Según los datos del Catastro, de los 553.572 titulares, la mayoría poseía bienes urbanos, hasta 521.485, por 146.076 de bienes rústicos. Ambos aumentaron con respecto a 2024 de forma muy leve, aunque los propietarios de fincas rústicas lo hicieron más.

Más multipropietarios

En cuanto a número de bienes, bajan los titulares con un solo bien y suben casi todos los tramos superiores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la propiedad en Córdoba sigue muy atomizada: en 2025, el 66,7% de los titulares tiene uno o dos bienes. Pero el movimiento más llamativo respecto a 2024 es que pierde peso el propietario de un solo bien y crecen los tramos de más bienes, especialmente los de seis o más y, dentro del rústico, los titulares con más de 50 bienes.

Finca rústica en la provincia de Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

En la provincia de Córdoba hay 580 propietarios que acumulan más de 50 inmuebles cada uno, que son un 5,3% más que el año anterior. La clave está en que esa subida de la multipropiedad (en su máxima expresión) se explica únicamente con bienes rústicos, es decir, con grandes carteras rústicas. Y es que mientras los propietarios de más de 50 bienes de naturaleza urbana se mantienen en 210 (misma cifra para 2024 que para 2025), los que tienen más de 50 propiedades de naturaleza rústica pasan de 275 a 304, es decir, se registra una subida de más de un 10% en un año.

Por municipios

En cuanto a los datos por municipios, Córdoba capital suma 212.954 titulares de bienes urbanos y rústicos, que es el 34% del total. Eso sí, las fincas rústicas apenas tienen peso en la ciudad si se comparan con las urbanas, que se reparten en un 37,4%-7,3%. En general, los grandes polos de propiedad son: Córdoba (212.954); Lucena (30.431); Puente Genil (20.794); Priego de Córdoba (19.972); Montilla (18.102); Cabra (16.596); Baena (16.118); Palma del Río (14.147); Pozoblanco (13.185) y La Carlota (11.646). Entre estos diez municipios concentran 373.945 titulares, casi el 60% del total.

Vista aérea del casco urbano de Espejo. / CÓRDOBA

En cuanto a los municipios , hay cinco que tienen más titulares de bienes rústicos que urbanos y son Fuente Tójar, Santa Eufemia, Fuente la Lancha, Villanueva del Duque y Almedinilla. En cuanto a los municipios con más bienes urbanos que rústicos, además de la capital destaca, sobre todo, Peñarroya-Pueblonuevo, donde lo rústico apenas representa un 8,4%. A la capital y Peñarroya se unen Villa del Río, Palma del Río, Puente Genil, Fernán Núñez, La Victoria y Pozoblanco.

En definitiva, la provincia presenta dos mapas muy distintos: la propiedad urbana está fuertemente concentrada en Córdoba capital y las grandes localidades, mientras que la propiedad rústica tiene mucho más peso relativo en municipios pequeños, especialmente del norte y zonas agrícolas.