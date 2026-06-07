Sucesos
Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
Vecinos de los cercanos barrios de La Viñuela y La Fuensanta han observado sorprendidos la escena, a la que han acudido efectivos de la Policía Local y de Sadeco
Un coche ha volcado al completo en la avenida de Libia de Córdoba, esquina con avenida de Barcelona, a las 09.40 horas de este domingo, según informan fuentes del servicio de Emergencias 112 y confirman testigos directos a este periódico.
En un principio, el 112 no tiene constancia de ningún herido en un siniestro vial producido tras el choque de dos coches, en el que uno de ellos se ha llevado la peor parte y ha acabado boca arriba, tal y como se puede apreciar en la imagen que ilustra esta información.
Policías locales y efectivos de Sadeco, desplazados a la zona
La sala de emergencias ha activado a una patrulla de la Policía Local y a un equipo de la empresa Sadeco, con el objeto de asegurar la vía, despejarla de objetos, limpiarla y reabrirla completamente al tráfico, ya que es una de las avenidas más importantes para la movilidad de Córdoba.
Muchos vecinos de los barrios cercanos de La Viñuela y La Fuensanta se han desplazado a la zona, ya que el accidente ha sido muy aparatoso.
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