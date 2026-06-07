Visita del Sumo Pontífice a España
Antonio José lleva el nombre de Palma del Río a la vigilia del Papa León XIV y agradece una experiencia "imposible de explicar con palabras"
Tras la vigilia, el artista cordobés agradeció la bendición papal y describió la jornada como una "locura más bonita"
Antonio José fue uno de los artistas que participó este sábado en la vigilia del Papa celebrada en la Plaza de Lima de Madrid, un encuentro que combinó espiritualidad, cultura y música para acercar el mensaje religioso a las nuevas generaciones.
El cantante cordobés formó parte de una programación musical diversa en la que también estuvieron presentes otros nombres populares y propuestas vinculadas a la música actual y cristiana contemporánea. Su presencia reforzó el carácter cultural del evento, pensado como una gran cita abierta a todos los públicos y especialmente dirigida a los jóvenes.
Mensajes cargados de emoción y agradecimiento
Tras su participación, Antonio José compartió en sus redes sociales varios mensajes cargados de emoción y agradecimiento. En uno de ellos expresó: "Le pido a Dios con todo mi ser que para la gente que amo, paz para el mundo, mucho amor, bendiciones para mi país, para mi Andalucía y para mi pueblo Palma del Río". El artista cerró ese mensaje con una frase de profundo sentimiento religioso: "Dios es el más grande".
El cantante también mostró la intensidad con la que vivió la jornada. En otra publicación escribió: "¡Qué locura más bonita vivir esto!", dejando claro que la experiencia había sido especialmente significativa para él.
Bendición del Papa León XIV
Uno de los momentos más emotivos llegó después de recibir la bendición del Papa León XIV. Antonio José compartió su impresión con estas palabras: "Esto que yo he vivido hoy no lo imaginaba en mi vida, ha sido algo que no puedo explicar con palabras, créanme. Papa León XIV, ¡gracias por la bendición!".
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