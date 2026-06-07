Del albero al Parlamento

Se acabó la Feria, abrieron las piscinas (Córdoba es la segunda ciudad española con más vasos por habitante) y antes de que nos demos cuenta estaremos comiéndonos las logroñesas. Eso, y viendo cómo los que han hecho esta semana la PAU se convierten en jubilados con derecho o no a pensión. La vida pasa en un minuto y es difícil dejar estela. La directora de cine Josefina Molina y José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la UCO y exconsejero de Universidades, lo hicieron con creces y dejan en sus respectivos ámbitos un importante legado, que bien merece el reconocimiento de sus conciudadanos y de las generaciones futuras. Córdoba habrá de rendirles algún tipo de homenaje a estos cordobeses que pasearon con orgullo en el mundo del cine y en el de la Universidad el nombre de Córdoba.

El cáliz del PSOE y la visita del Papa

Para la historia quedará también la visita a España esta semana del Papa León XIV, del que en su momento contamos que tenía raíces cordobesas y que aterriza en un país vapuleado por la actualidad judicial. Los juzgados nos han llevado, con la diferencia de un telediario, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que copó la actualidad informativa la semana pasada, a la fontanera Leire Díez, acusada de numerosos delitos por, presuntamente, entorpecer investigaciones policiales contra el PSOE. Los socialistas siguen en estado de shock pidiéndole a dios que aparte de ellos cuanto antes el amargo cáliz, mientras de manera muy tímida algunos dicen sumarse a ReActivaPSOE, una corriente crítica que exige a Pedro Sánchez que no se presente a las elecciones. En Córdoba, no se mueve nada en la superficie, más allá de que la fachada de la sede en la avenida del Aeropuerto apareció el martes con pintadas de «traidores», o anécdotas como la dificultad que está teniendo la agrupación Sur en fletar un autocar para ir al Congreso de los Diputados. No hay ganas de excursiones.

Bellido, Moreno y Repullo, en el funeral de José Carlos Gómez Villamandos. / A. J. González

El PSOE gana las elecciones andaluzas...

Con todo, hasta los socialistas tienen cosas que celebrar. Por ejemplo, que en las pasadas elecciones andaluzas ganaron entre los residentes en el extranjero (el conocido como voto CERA: Censo Electoral de Residentes Ausentes), toda una proeza vista la debacle que obtuvieron en las urnas físicas. El PSOE ganó en 7 de las 8 provincias, incluida Córdoba, donde logró 574 votos de residentes fuera de España, frente a los 467 del PP.

Silencio se negocia

La semana que comienza -y que en Andalucía también salpica los juzgados con el caso mascarillas- será clave en el tablero autonómico. El día 11 se celebrará la primera sesión del Parlamento andaluz tras los comicios que dieron la victoria al PP. Aunque Antonio Repullo, número 2 de los populares andaluces, no suelta ni prenda, pero todo apunta a que su partido se inclina por un pacto con Vox que le permita gobernar en solitario, fiando los acuerdos a la dinámica parlamentaria. Vox, en cambio, ha mostrado su ansiedad desde el 17M con interpelaciones constantes ante el silencio premeditado del presidente andaluz, exige garantías («Moreno ya nos engañó», dicen) y pone condiciones: bajada de impuestos, defensa del campo, «prioridad nacional» y entrar con barredoras en la RTVA. El quid de la cuestión está en el precio que tenga que pagar Juanma Moreno para formar un gobierno monocolor con sus 53 diputados, dos menos de la mayoría absoluta. Ese precio puede ir desde puestos clave en la Mesa del Parlamento hasta la cesión a Vox de alguna consejería. Así, la sesión del jueves será la primera prueba de fuerza: o el PP cede algo antes de la investidura, o mantiene la negociación congelada para imponer su relato de calma, proporcionalidad y Gobierno en solitario.

Pintadas en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

Los parlamentarios andaluces por Córdoba han tomado ya posesión de sus actas (la muerte de Gómez Villamandos provoca la entrada de la número 8 de la candidatura popular, Míriam Ortiz). Además, Paula Badanelli, de Vox, ha anunciado que renuncia a su acta de concejala en Córdoba para centrarse en la política regional. En su lugar entrará Miguel Castellano, ex de Ciudadanos y en la actualidad asesor del grupo. Está por ver quién asumirá la portavocía del partido de Abascal en Capitulares en un año clave para las elecciones municipales de 2027.

Adelante se rearma, Podemos implosiona

Adelante Andalucía, la sorpresa de los comicios, se rearma en Córdoba con la celebración de las primeras asambleas, mientras que se certifica la implosión de Podemos Andalucía gracias a las injerencias de Madrid y tras sabotear la coalición Por Andalucía. Habrán pensado que ver arder la casa del vecino da luz a la suya.